Förskolan Hagvidson Ekot söker driven, engagerad och kreativ kock
Ejb Nyponlunden AB / Kockjobb / Surahammar Visa alla kockjobb i Surahammar
2025-12-21
HAGVIDSON är ett expanderande företag med i nuläget 21 fristående förskolor. Våra ledord är Trygghet Delaktighet och Glädje. Dessa ledord genomsyrar hela förskolans verksamhet. På vår förskola vistas 51 barn fördelade på 3 avdelningar alla är delaktiga i vårt arbete med hållbar utveckling. Vi odlar en del själva och komposterar vårt matavfall tillsammans.
Vi erbjuder dig en anställning i ett företag som värdesätter god arbetsmiljö och med stora möjligheter till utveckling. Genom "frihet under ansvar" kommer du sätta veckomenyer, planera matinköp, ansvara för din egen budget, laga mat, förbereda mellanmål, baka bröd samt ta hand om disk och köket i allmänhet. All vår mat lagas från grunden där livsmedelsverkets rekommendationer följs. För oss är det viktigt att du är noggrann och att du vet hur viktigt det är att hålla köket rent och snyggt.
Vi söker dig med kockutbildning eller motsvarande erfarenhet inom storkök. Givetvis brinner du för matlagning, god service och ett fint samarbete med såväl barn, pedagoger som vårdnadshavare. Du är noggrann, effektiv, positiv, stresstålig och har inget mot att hjälpa till i barngrupp vid behov. Du behärskar det svenska språket både i tal och skrift.
Rekrytering sker löpande och kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Om dig
Vi tror att du är en trygg och positiv kock som har någon eller några års erfarenhet inom yrket. Du tycker om att laga mat, baka och vill utvecklas och utmanas inom ditt yrke. Du är flexibel, ansvarsfull, punktlig, stresstålig och ekonomisk. Du tar ett stort ansvar vad gäller kökets alla rutiner. Du är med och bidrar till ett öppet och socialt klimat bland både barn, vårdnadshavare och kollegor, där du möter alla med respekt.
Tjänsten
Tillsvidareanställning
75%
Tjänsten kan tillsättas efter överenskommelse.Publiceringsdatum2025-12-21Om företaget
Hagvidson värdesätter en god arbetsmiljö, mindre barngruppen samt en hög pedagogtäthet där vi är måna om våra anställda. Hagvidson har en vision där personalen är i centrum och som en avgörande del för att nå våra mål.
På förskolan finns en närvarande och engagerad rektor med kollegor som tycker om utmaningar och som arbetar med ett lågaffektivt bemötande.
Vi som arbetar på förskolan Hagvidson Ekot Surahammar strävar efter att utvecklas och utmanas inom detta fantastiska yrke. Vår förskola gör skillnad och vi är stolta över att vara en del av den. Känner du dig redo för att bli en del av vårt glada och engagerade gäng? I så fall är du välkommen att skicka in din ansökan!Övrig information
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på https://polisen.se/tjanster-tillstand/blanketter/.
Blanketten finns i kategorin Belastningsregistret och heter Skola, förskola eller barnomsorg - Belastningsregistret.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med media-säljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: ansokan.surahammar@hagvidson.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare EJB Nyponlunden AB
(org.nr 556900-1281)
Dalavägen 27 (visa karta
)
735 37 SURAHAMMAR Arbetsplats
Hagvidson Ekot Surahammar Jobbnummer
9658328