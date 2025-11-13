Förskolan Guldklimpar Perifrasen i Husby söker förskollärare/platschef
2025-11-13
Guldklimpars förskolor är belägna på Kungsholmen, i Bromma, i Kista, i Liljeholmen och i Nacka. Vi växer och behöver nu ytterligare en förskollärare/platschef till vårt team.
Vi söker dig som är bekväm med att anta ledarrollen och van vid att leda ett arbetslag. Du tar ansvar för arbetet på din enhet och trivs med att arbeta nära ledningen för att skapa en organisation i ständig utveckling.
• En stark värdegrund och ett gott socioemotionellt klimat genomsyrar vår verksamhet. På Guldklimpar samarbetar och hjälper vi varandra.
• Vi har högutbildad ledning som har lång erfarenhet av förskoleverksamhet, handledledning och utbildning av pedagoger. Vi är en organisation i ständig utveckling och förhållningssätt mellan ledning och personal är öppet och tillitsfullt.
• Guldklimpar är en lärande organisation där både barn och vuxna får möjlighet att lära och utvecklas.
Dina egenskaper;
• Vi söker dig som älskar barn och vill arbeta som förskollärare i en positiv miljö med trevliga kollegor.
• Du är nyfiken på olikheter, lösningsfokuserad, har en positiv livssyn och förmåga att få människor omkring dig att trivas och må bra.
• Du har ett medforskande arbetssätt och utmanar barnens lärprocesser genom lek och fantasi. Du har förmåga att se möjligheter och ta vara på och lyfta barns kompetenser och styrkor.
• Du är van vid att bedriva pedagogisk verksamhet även utomhus.
• Du har förståelse för vikten av ett gott föräldrasamarbete.
Du får möjlighet att arbeta i en organisation med specialpedagogisk kompetens där det finns kunskaper för att kunna möta alla barns behov. Huvudman är specialpedagog och tillsammans skapar vi en organisation där alla barns behov blir mötta. På Guldklimpar ser vi olikheter som tillgångar.
Vi strävar efter jämställdhet och mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och ser positivt på bred spridning bland sökande.
Det är viktigt att du är positiv, ser möjligheter och är nyfiken på olikheter.
Anställning kan ske innan ansökningstiden har gått ut.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Guldklimpar AB
Oslogatan 28
164 31 KISTA Arbetsplats
Förskolan Guldklimpar Perifrasen
