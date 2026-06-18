Forskningstekniker i instrumentteknik, marin mätteknik och sensorsystem
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2026-06-18
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Stockholms universitets Östersjöcentrum söker en Forskningstekniker som ska ansvara för utveckling och drift av olika vetenskapliga instrument och sensorsinfrastruktur på Östersjöcentrums fältstation Askö laboratoriet samt på Stockholm universitets (SU) eget forskningsfartyg RV Electra.
Stockholms universitets Östersjöcentrum är navet för universitetets forskning om Östersjön. Verksamheten bedrivs både inom centret och i nära samarbete med andra institutioner. Genom ett tvärvetenskapligt arbetssätt bidrar vi med kunskap som stödjer myndigheter och andra samhällsaktörer i arbetet för en hållbar förvaltning av Östersjöns miljö.
En viktig del av vårt uppdrag är att stödja marin forskning och utbildning genom att tillhandahålla avancerad forskningsinfrastruktur. På Askölaboratoriet i Trosa skärgård har forskare och studenter haft tillgång till fältstation och forskningsfartyg sedan 1970-talet. Vårt största forskningsfartyg, R/V Electra af Askö, är utrustat med modern marin mätteknik som möjliggör såväl forskning som utbildning inom flera marina discipliner. Läs mer om oss på: Stockholms universitets Östersjöcentrum.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Östersjöcentrum förvaltar en omfattande instrumentpark som kräver löpande tillsyn, underhåll och utveckling. Instrumenten används i forskningsprojekt och omfattar både portabla fältinstrument och fast installerad utrustning, exempelvis masspektrometrar samt oceanografiska och geofysiska mätsystem.
Den primära arbetsplatsen är Askö, i Trosa skärgård, men ibland kommer olika möten ske på SU campus med forskare och annan teknisk kompetens. På Askö ingår du i ett team som jobbar nära tillsammans för att kunna möta behoven hos olika forskningsprojekt och fältkurser.
Huvudsakliga arbetsuppgifter för forskningsteknikern kommer att vara:
att utveckla och underhålla vetenskaplig utrustning och elektroniska mätinstrument vid Askö laboratoriet,
att utveckla och underhålla vetenskaplig utrustning och elektroniska mätinstrument på RV Electra,
att delta i nationella forskningskryssningar och stödja mätningar så som geofysisk kartering samt sediment-, vattenkolumn- och atmosfärsmätningar.
Ansvarsområden inkluderar följande:
I samarbete med personalen vid Askölaboratoriet samt forskare och tekniker vid Stockholms universitet ansvara för drift, utveckling och underhåll av följande elektroniska mätinstrument och forskningssystem: geofysiska mätsystem ombord på forskningsfartyg, såsom multistråleekolod, sedimentpenetrerande ekolod och ekolod för fiskeriforskning; oceanografiska mätsystem, såsom CTD (Conductivity, Temperature, Depth) och ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler); ROV-system (Remotely Operated Vehicle); FlowCytoBot (automatiserad flödescytometer och robotmikroskop); samt atmosfäriska mätsystem (masspektrometrar).
Underhåll och utveckling av IT-infrastruktur på RV Electra och mätplattformer.
Aktiv roll i samarbete om dataöverföring/-lagring i ÖCs databaser samt dokumentation av arbetsflöde.
Deltagande i planering och genomförande av vetenskapliga kryssningar och fältkampanjer i samarbete med forskare och övrig personal.Kvalifikationer
Sökande ska ha en akademisk examen inom ingenjörsvetenskap eller naturvetenskaplig utbildning med teknisk kompetens som arbetsgivaren kan bedöma som likvärdig.
Minst 1-2 års arbetslivserfarenhet inom maskin/teknik med praktisk erfarenhet av att utföra installationer och reparationer.
Som person är du initiativtagande och har en strukturerad arbetssätt. Du är intresserad av teknik och villig att lära dig nya färdigheter.
Du har en positiv och lösningsorienterad inställning och besitter god förmåga att kommunicera både muntligen och skriftligen med forskare, leverantörer och kollegor på såväl svenska som engelska.
Meriterande
I denna rekryteringsprocess bedömer vi följande kriterier som meriterande;
Erfarenhet av och kunskap om programvaror för forskningsdatainsamling och bearbetning, samt skriptprogrammering/programmering.
Erfarenhet av öppen vetenskapsprogramvara och databaser.
Erfarenheter inom utbildning/arbetsliv som visar på ett genuint intresse av att förverkliga den fulla potentialen i vår instrumentpark och marina forskningsinfrastruktur.
Erfarenhet av projektledning och arbete i vetenskapliga team.
Erfarenhet från datainsamling inom jordsystem- och miljövetenskap.
God båtvana, om möjligt fartygsbefälklass VIII.
Om anställningen
Heltidsanställning som teknisk/administrativ personal med sex månaders provanställning. Startdatum snarast möjligt/eller enligt överenskommelse.
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats fri från diskriminering och med lika möjligheter för alla.
Fysisk arbetsplats är på Askölaboratoriet, i Trosa kommun, men ibland förväntas en fysisk närvaro på möten på SU campus.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av Centrumets föreståndare Tina Elfwing, tfn 070-16 10 335, tina.elfwing@su.se
eller vetenskapligt ansvarig Christoph Humborg, tfn 08-674 76 68, christoph.humborg@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Stockholms universitets Östersjöcentrum (visa karta
)
106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Askölaboratoriet, Stockholms universitets Östersjöcentrum Kontakt
Seko Seko sekodirekt@seko.se 0770457900 Jobbnummer
9970481