Forskningsteam välkomnar ny kollega - vi söker dig Sjuksköterska
2025-10-06
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vår verksamhet
Sektionen för hematologi och koagulation är en högspecialiserad verksamhet där forskningsenheten är en självständig enhet som är i en expansionsfas.
Vår målsättning är att erbjuda varje patient en möjlighet att delta i en studie under olika faser av sin sjukdom.
Vi bedriver både forskningsprojekt och studier initierade från kliniken men även kliniska läkemedelsprövningar på uppdrag av läkemedelsindustrin.
Medarbetare på forskningsenheten har sin basanställning på sektionen med placering hematologimottagningen.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska för arbete med kliniska studier. Du kommer att arbeta i nära samarbete med läkare, sjuksköterskor och apotekare.
Som medarbetare hos oss blir du involverad i ett flertal kliniska studier där du förväntas planera, genomföra och följa upp det kliniska studiearbetet. Tillsammans med övriga medarbetare i studieteamet ansvarar du för att utföra undersökningar, läkemedelshantering och provhantering enligt protokoll för varje specifik studie. De kliniska arbetsuppgifterna är utifrån din grund profession.
En stor del av arbetet innebär administrativa arbetsuppgifter som till exempel registrering av data i olika system, deltagande i möten och intern dokumentation. Du förväntas också att bidra till en kontinuerlig utveckling av arbetssätt och rutiner inom vår verksamhet.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska. Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med kliniska prövningar och utbildning i GCP (Good Clinical Practice). Vi ser gärna att du har arbetat inom hematologi/onkologi eller närliggande område.
Rollen kräver stor noggrannhet samt god kommunikativ och administrativ förmåga. Det är viktigt att du som person är lyhörd och flexibel samt har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du ska ha lätt för att samarbeta men samtidigt är det av stor betydelse att du är trygg med att agera självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vid eventuell rekrytering av medarbetare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
