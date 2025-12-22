Forskningsspecialist inom strukturer av växtbaserade livsmedel
Institutionen för molekylära vetenskaper
SLU söker en forskningsspecialist för en tjänst med fokus på processmetoder och fysio-kemiska egenskaper hos växtbaserade livsmedel. Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta vid Institutionen för molekylärvetenskap, SLU och samarbeta med det tvärvetenskapliga forskningscentret PAN Sweden, https://www.oru.se/strategiska-satsningar/mat-och-halsa/pan-sweden.
Projektet syftar till att klargöra sambanden mellan bearbetningsförhållanden, mikrostrukturen för livsmedelsingredienser, i relation till sensorisk egenskaper och hälsoeffekter.
Om jobbet
Sökanden bör ha en solid bakgrund inom strukturell karaktärisering av material, såsom proteiner, stärkelse och kostfiber. Dessutom är kunskap inom mekanisk och reologisk karaktärisering meriterande. Kunskap om livsmedelsteknik (gelbildning, emulgering, 3D-utskrift, fermentering, etc.) är önskvärt. Kunskap om de strukturella egenskaperna hos livsmedel och tekniker för att studera dem är centrala för jobbet. Färdighet inom mikroskopi (ljus, konfokal, elektron) och reologi, tillsammans med en förståelse för mänsklig nutrition och fysiologi, kommer att vara fördelaktigt. Personliga egenskaper såsom ansvarskänsla och förmågan att självständigt utföra uppgifter som en del av ett forskningsteam kommer att värderas. Värdefulla erfarenheter och färdigheter inkluderar experimentellt laborationsarbete, vetenskapliga skrivkunskaper och förmågan att arbeta i tvärvetenskapliga projekt. Tidigare erfarenhet inom livsmedelsindustrin är fördelaktigt.
Din bakgrund
Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, Uppsala består av ca 100 medarbetare och bildar tillsammans med tre andra institutioner en inspirerande forskningsmiljö vid BioCentrum på campus Ultuna i Uppsala. Här finns bred kompetens inom livsmedelsvetenskap, mikrobiologi, biokemi och kemi. Institutionen för Molekylära vetenskaper bedriver forskning, undervisning och miljöövervakning inom området oorganisk, fysikalisk och organisk kemi, biokemi, naturproduktkemi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi. Institutionen för molekylära vetenskaper | slu.se
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader, med möjlighet till 6 månaders förlängning.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Professor
Maud Langton Maud.Langton@slu.se Jobbnummer
