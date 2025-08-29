Forskningssköterska till bild och funktionsmedicinskt centrum
Verksamhetsområde Bild- och funktionsmedicinskt centrum
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Inom verksamhetsområdet Bild- och funktionsmedicinskt centrum omfattande röntgen och nuklearmedicin vid Akademiska sjukhuset arbetar ca 320 personer och vi utför årligen drygt 200 000 undersökningar och behandlingar. Ungefär hälften av dessa undersökningar utförs akut och den andra hälften är tidsbokade. Nästan alla bilddiagnostiska metoder, MR, DT, konventionell röntgen, intervention, ultraljud, SPECT och PET finns inom verksamhetsområdet. Forskning och utveckling är en viktig del av vårt uppdrag som universitetssjukhus. Vi jobbar aktivt med individuell kompetensutveckling och med att förbättra den dagliga arbetsmiljön.
BFC bedriver interna forskningsprojekt bl a som en naturlig del av att utveckla och förbättra diagnostiska metoder och behandlingar. BFC bedriver enskilt och tillsammans med andra sammanlagt drygt 100 olika kliniska prövningar
Ditt uppdrag
Som forskningssköterska kommer du att arbeta nära verksamheten. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att stötta verksamheten med administrativ hjälp i olika forskningsprojekt, både interna forskningsprojekt på BFC och externa forskningsprojekt där BFC medverkar i kliniska prövningar initierade av andra verksamhetsområden i Region Uppsala, olika universitet eller företag. En stor del av rollen innebär planeringsarbete, ta emot forskningsansökningar till BFC, delta i BFC: s forskningsråd, upprätta interna överenskommelser eller avtal för kliniska prövningar, ekonomi, t ex tillse att BFC ersätts ekonomiskt i enlighet med gjorda överenskommelser och avtal för kliniska prövningar samt kommunikation internt och externt Klinisk tjänstgöring kan ingå om kvalifikation för detta finnes.Publiceringsdatum2025-08-29Kvalifikationer
Vi vänder oss till dig som har några års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Du ska ha relevant akademisk utbildning, samt en mycket god administrativ förmåga. Meriterande är om du har kunskaper och god insyn i sjukvården, särskilt radiologisk/nuklearmedicinsk verksamhet samt av arbete med kliniska prövningar.
Vi kommer att lägga stort fokus vid din personliga lämplighet och söker dig som är lyhörd, lojal och initiativrik. Du är duktig på att organisera och att skapa struktur i ditt arbete. Du har en god förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt, såväl skriftligt som muntligt. Vi ser vidare att du är intresserad av människor och har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Goda kunskaper i svenska, engelska och Officepaketet är en förutsättning.
Vi erbjuder
Du erbjuds en tillsvidaretjänst villkorad med 6 månaders initial provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Verksamhetschef Per Eckerbom 018-611 06 05
Avdelningschef Malin Hansen 018-611 97 86
Professor Johan Wikström 018-611 47 34
Fackliga kontaktperson:
Kaisa Lyon Vårdförbundet 018-611 91 57
Vill du jobba med oss?
