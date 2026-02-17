Forskningssjuksköterska välkomnas till Kirurgi Sahlgrenska
2026-02-17
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en del av Västra Götalandsregionen.
Vi arbetar med allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. Sjukhuset har tre övergripande mål: Vi skall leverera akutsjukvård i toppklass, vi skall skapa värde för patienten och vi skall vara landets ledande universitetssjukhus.
Verksamhetsområde Kirurgi, Sahlgrenska, har tre vårdavdelningar med totalt 84 vårdplatser, en mottagning och en forskningsmottagning. Vårdavdelningarna har inriktning mot bröstkirurgi, malignt melanomkirurgi, endokrin- och sarkomkirurgi samt kirurgi inom övre mag/tarmkanalen. På enheterna bedrivs både akut och planerad vård.
Forskningsmottagningen är kopplad till Kirurgimottagningen på Sahlgrenska och det är ett nära samarbete med.
Ett utvecklande och självständigt arbete väntar dig som forskningssjuksköterska på Forskningsmottagning kirurgi Sahlgrenska. Du kommer att arbeta i team med flera andra forskningssjuksköterskor och ha ansvar för det praktiska arbetet i de kliniska studier vi bedriver kring patienter som genomgår kirurgi för bröstcancer och malignt melanom.
Vad erbjuder vi?
Främst administrativa arbetsuppgifter med stort ansvar att identifiera och inkludera studiepatienter, samla in datauppgifter och handha studiespecifika databaser. I arbetsuppgifterna ingår tät kontakt med patienter och övriga kollegor inom Verksamhetsområde kirurgi.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med forskning. Stor hänsyn tas till personliga egenskaper som förmåga till självständighet, flexibilitet och intresse för att arbeta med människor.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
