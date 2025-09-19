Forskningssjuksköterska till VO thorax och kärl i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2025-09-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Höör
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta på en spännande och framtidstänkande arbetsplats? Då är du välkommen till Verksamhetsområde (VO) thorax och kärl, VE Kärl, på Skånes universitetssjukhus (Sus) i Malmö.
På VE kärl arbetar du som forskningssjuksköterska i tätt samarbete med sjuksköterskor, läkare, forskare/prövare, och sponsorer. Kärlforskning i Malmö som tillhör VO thorax och kärl inbegriper primärt forskning som handlar om kärlsjukdomar. Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
Vi välkomnar dig som vill arbeta med forskning på heltid hos oss!
Som forskningssjuksköterska hos oss arbetar du med planering, koordination och drift av kliniska studier inom aortasjukdomar. Därutöver kan arbetet omfatta hantering av blodprover. I tjänsten arbetar du som både studiekoordinator och forskningssjuksköterska, såväl med pågående samt planerade forskningsprojekt inom primärt aortasjukdomar.
Därutöver kan du bli delaktig i utförande av statistiska analyser och författande av manuskript. Delar av detta arbete sker självständigt och i samarbete med både interna och externa medlemmar i forskningsteamet inklusive studenter och doktorander.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. För tjänsten krävs även goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift. Vidare har du genomgången kurs i Good Clinical Practice.
För tjänsten är det önskvärt att du har yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av kärlkirurgisk forskning eller angränsande område. Har du erfarenhet av röntgenbildshantering (PACS eller 3-D mjukvara inklusive pseudoanonym överföring) är det en fördel.
Vidare är det meriterande med erfarenhet av externt (industri-) sponsrade studier med dedikerat eCRF. Har du arbetat i Excel, Word, SPSS, GraphPad och R Statistics är det meriterande. Vi ser även det som en fördel om du har producerat peer-reviewed vetenskapliga artiklar.
För att passa för tjänsten uppskattar du att arbeta både i team och självständigt. Du gillar ett arbete med högt tempo med varierande arbetsuppgifter. Vidare har du en god förmåga att samarbeta med olika personalkategorier. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278692". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Nuno Dias, Projektansvarig forskare nuno.dias@med.lu.se Jobbnummer
9518067