Forskningssjuksköterska till verksamhetsområde hjärt-lungsjukdomar
Verksamhetsområde hjärt- och lungsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vill du vara med och utveckla den kliniska forskningen i en organisation som satsar framåt? Vi söker nu en engagerad forskningssjuksköterska som vill vara en nyckelperson i genomförandet av kliniska studier.
Vår verksamhet
Verksamhetsområde hjärt- och lungsjukdomar erbjuder avancerad och högspecialiserad vård för patienter. Vi spelar en viktig roll inom Sjukvårdsregion Mellansverige och har ett brett uppdrag och stort upptagningsområde.
Forsknings- och utvecklingsarbetet är intensivt och en viktig del av vårt verksamhetsområde. Det har lett fram till de högeffektiva verksamheterna vi har idag. Vi genomför nu ett aktivt förändringsarbete för att stärka den kliniska forskningen. Genom att skapa tydligare strukturer och samla forskningsverksamheten i en gemensam organisation lägger vi grunden för bättre stöd, ökad kvalitet och långsiktigt hållbara förutsättningar för klinisk forskning.
Ditt uppdrag
På forskningsenheten arbetar du enligt kompetensmodellen för forskningssjuksköterskor på Akademiska sjukhuset som synliggör utvecklings- och karriärvägar. Som forskningssjuksköterska ansvarar du för att planera, koordinera och genomföra kliniska studier i nära samarbete med prövare och övriga professioner. Du säkerställer att studier genomförs enligt gällande regelverk och med hög kvalitet och patientsäkerhet.
Arbetet innefattar bland annat:
• Patientinformation och inhämtning av informerat samtycke
• Koordinering av studiebesök och provtagning
• Dokumentation och datainsamling enligt GCP
• Kontakt med sponsor, monitor och samarbetspartners
• Uppföljning av studiedeltagare och säkerhetsrapporteringPubliceringsdatum2026-03-27Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av kliniska studier
• Har GCP-utbildning (eller är beredd att genomgå den)
• Har god administrativ förmåga och är strukturerad
• Uttrycker dig väl i svenska och engelska
• Har du tidigare erfarenhet av hjärt- och lungsjukdomar ser vi det som meriterande
Din kompetens
Du är flexibel, strukturerad och kvalitetsmedveten med god samarbetsförmåga. Du trivs i en varierad roll där du får ta eget ansvar, arbeta självständigt och samtidigt bidra till teamets gemensamma mål. Med ett lösningsorienterat förhållningssätt och ett positivt engagemang vill du vara med och utveckla verksamheten framåt.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en unik möjlighet att vara med och forma framtidens kliniska forskning - i en organisation som satsar på expansion, utveckling och långsiktiga strukturer.
Anställningen är tidsbegränsad till två år med möjlighet till förlängning. Anställningsgrad kan diskuteras. Arbetet är förlagd helgfria vardagar måndag - fredag. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Tina Plensäll, avdelningschef hjärtmottagningen 018-612 23 91
Facklig kontaktperson nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS484/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
