Forskningssjuksköterska till ME Radiologi Solna
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2026-06-24
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Vill du arbeta i mellan forskning och klinisk verksamhet? Vi söker nu en engagerad forskningssjuksköterska som vill vara med och utveckla framtidens bilddiagnostik genom att kombinera kliniskt arbete med deltagande i forskningsstudier.
Du erbjuds
en utvecklande tjänst där du får möjlighet att kombinera kliniskt arbete med forskning och bidra till utvecklingen av framtidens radiologi i en dynamisk och kunskapsintensiv miljö.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-06-24Om tjänsten
Inom medicinsk enhet Radiologi Solna tillhandahåller vi radiologisk diagnostik och behandling.
Genom högteknologisk utrustning, starkt integrerad forskning och nära samverkan mellan övriga
enheter i organisationen bidrar vi med specialistkompetens och metoder för bästa diagnos och
behandling för våra patienter.
Som forskningssjuksköterska inom röntgenverksamheten har du en central roll i genomförandet
av kliniska studier. Du fungerar som en viktig länk mellan forskningsprojekt och den kliniska
verksamheten och bidrar till att studier planeras, samordnas och genomförs på ett strukturerat
och kvalitetssäkert sätt. Till hösten blir vi den första röntgenverksamheten att installera GE:s nya
fotonräknare.
Tjänsten kombinerar forskningsrelaterade arbetsuppgifter med klinisk tjänstgöring inom röntgen
motsvarande minst 40 % av arbetstiden. Kväll - och helgtjänstgöring kan tillkomma.
Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
samordna och administrera kliniska studier inom röntgenverksamheten
fungera som kontaktperson mellan forskargrupper och den kliniska verksamheten
säkerställa att studier följer gällande studieprotokoll och riktlinjer, inkl ICH-GCP.
assistera klinikens forskare med skrivande av protokoll (ICH-GCP), etikansökningar och andra registreringar enligt gällande regelverk.
ansvara för dokumentation och registrering av studiedata
koordinera undersökningar och forskningsrelaterade moment i samarbete med verksamheten
arbeta kliniskt inom röntgen motsvarande minst 40 % av tjänsten, inklusive kvällstjänstgöring.
Vi söker dig som
har god administrativ förmåga och är van vid dokumentation
har god samarbetsförmåga och trivs i en roll med många kontaktytor KvalifikationerKvalifikationer
Svensk legitimation som röntgensjuksköterska
Erfarenhet av arbete som forskningssjuksköterska eller annan relevant erfarenhet inom administrativt eller forskningsrelaterat arbete
Magisterexamen
Flytande i Engelska och Svenska i tal och skrift (C1/C2)
Meriterande:
Dokumenterad utbildning inom Good Clinical Practice (GCP) och ytterligare regelverk (ICH) som styr den kliniska forskningen
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Ansökningstiden för denna tjänst sträcker sig över semesterperioden. Vi planerar att påbörja urvalet under vecka 33 och kommer att kontakta dig så snart vi vet vilka sökande som går vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen.
Varmt välkommen med din ansökan – Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Du kan läsa mer om vårt uppdrag inom vård, forskning och utbildning här.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på karolinska.se och följ oss på sociala medier!
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset.
Här kan du läsa mer om Medicinsk Diagnostik Karolinska.
Här kan du läsa mer om Karolinska Universitetslaboratoriet.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, ME Radiologi Solna Jobbnummer
9976047