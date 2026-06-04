Forskningssjuksköterska till Klinisk forskningsenhet, VO HOS i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2026-06-04
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Verksamhetsområde hematologi, onkologi och strålningsfysik (VO HOS) är ett av de största inom Skånes universitetssjukhus. Vår kliniska forskningsenhet, gemensam för hematologi och onkologi, bedriver både akademiska och företagssponsrade kliniska studier – från First-In-Human (FIH) och fas I till fas IV.
Vi har ett nära samarbete med den kliniska vården i både Lund och Malmö och arbetar för att erbjuda cancervård i framkant med stark koppling till forskning och utveckling. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Lunds universitet och Malmö universitet.
Hos oss arbetar cirka 40 medarbetare, främst sjuksköterskor men även undersköterskor, biomedicinska analytiker och medicinska sekreterare. Tillsammans driver vi idag omkring 100 pågående studier inom onkologi och hematologi.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Är du intresserad av klinisk forskning inom cancersjukvård? Vill du bidra till utvecklingen av framtidens cancerbehandlingar och vara en del av en växande klinisk prövningsenhet i Lund? Trivs du i team samtidigt som du uppskattar eget ansvar? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.
Som forskningssjuksköterska hos oss arbetar du i nära samarbete med andra forskningssjuksköterskor, läkare och övriga professioner. Du har även kontakt med externa aktörer, såsom läkemedelsföretag och monitorer. Rollen är varierande och innebär att du är engagerad i flera kliniska studier parallellt.
Som forskningssjuksköterska möter du forskningspersoner i samband med studiebesök, vilket ställer krav på ett professionellt bemötande, lyhördhet och förmåga att skapa trygghet i en forskningsnära vårdsituation.
I tjänsten ingår att medverka i hela studieprocessen från planering, uppstart och genomförande av kliniska prövningar. Arbetet ställer höga krav på kvalitet, struktur och noggrannhet. Du arbetar både självständigt och i team, med ansvar för att driva arbetet framåt enligt uppsatta mål och tidsramar.
Resor i tjänsten kan förekomma, både nationellt och internationellt, exempelvis i samband med prövarmöten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vidare behärskar du engelska väl, både i tal och skrift. Du är också en van datoranvändare med goda kunskaper i Office-paketet.
Du är trygg i din yrkesroll och vi ser gärna att du har några års erfarenhet efter examen. Det är meriterande om du har erfarenhet av kliniska prövningar eller forskningsprojekt, liksom arbete inom onkologi och/eller hematologi. Kunskaper i Melior och arbete med Case Report Forms (CRF) samt utbildning i Good Clinical Practice (GCP) ses som önskvärt.
Som person är du strukturerad, noggrann och har en god förmåga att planera och prioritera ditt arbete. Du trivs med att ta ansvar, är flexibel och har lätt för att samarbeta med både interna och externa kontakter. Du bidrar aktivt till ett positivt och professionellt arbetsklimat och har ett genuint intresse för att utveckla verksamheten tillsammans med dina kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande, så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
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Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329952". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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291 89 SKÅNE Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Johan Olsson, Enhetschef 046 -17 85 36 Jobbnummer
9947124