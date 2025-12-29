Forskningssjuksköterska till Klinisk Forskningsenhet Hud och Reuma
2025-12-29
Är du legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet av yrket som nu vill utveckla dig vidare? Vill du arbeta med ett självständigt arbete där vi jobbar i ett team runt patienten? Vill du ha ett jobb där du har tid för varje patient? Vill du arbeta inom specialiteter där många nya behandlingar är på väg? Då kan denna tjänst på Karolinska Universitetssjukhuset vara perfekt för dig!
Du erbjuds
ett arbete i team på vår kliniska forskningsenhet inom hud reuma
ett självständigt och flexibelt arbete där du har stor möjlighet att planera din egen tid
en kombination av praktiskt sjuksköterskearbete blandat med arbete med registrering av studiematerial
möjlighet att vara med att utveckla och påverka verksamheten
kontinuerlig utbildning inom specialiteten samt inom klinisk forskning
tjänsten är på heltid och arbetet är framför allt dagtid måndag-fredag.
kontinuerlig utbildning inom specialiteten samt inom klinisk forskning
tjänsten är på heltid och arbetet är framför allt dagtid måndag-fredag.
Inom Gastro Hud Reuma har vi valt att organisera våra kliniska studier under en egen enhet där cirka 15 omvårdnadspersonal arbetar. Gruppen kommer från och med årsskiftet ha två omvårdnadschefer så delat ledarskap kommer bli aktuellt. Vi söker nu två forskningssjuksköterska som vill bli en del av vår grupp, en tjänst på reuma hud. Här kan du läsa mer om ME Gastro, Hud, Reuma.
Arbetet som forskningssjuksköterska innebär framför allt att koordinera kliniska prövningar samt arbeta med olika register. Arbetet innefattar både patientnära och icke patientnära administrativa arbetsuppgifter. Praktiska patientnära arbetsuppgifter kan bestå av att delta i patientsamtyckesprocessen, arbeta med datainsamling (tex EKG, prover , biopsier), ge läkemedel, samt hantera och skicka olika typer av provtagningsmaterial. Icke patientnära arbetsuppgifterna kan bestå av identifiering och rekrytering av patienter till studier, samt att samordna studiepatienters besök och undersökningar för att sedan föra in denna data i olika databaser.
Varje forskningssjuksköterska har huvudansvaret för ett antal studier vilket gör att sjuksköterskan har extra ansvar/kunskaper om sina studier och de patienter som deltar i dessa studier. Sjuksköterskan arbetar med studierna i nära samarbete med de andra forskningsjuksköterskorna, studieläkare, mottagningspersonal samt med eventuell extern sponsor, så som läkemedelsföretag.
I arbetet ingår även att vara delaktig i att samla in data i olika sjukdomsregister som används för forsknings och kvalitetssäkring.
Arbetstiderna är framför allt dagtid, måndag-fredag. Det kan i denna tjänst förekomma enstaka möten på kvällar eller helger samt resor med övernattning utanför Stockholm och Sverige i samband med studiestarter eller vid konferenser eller utbildningar. Arbetet kommer utföras på Solna siten men möjlighet till hemarbete enstaka pass finns efter överenskommelse med kollegor och omvårdnadschef.
Vi söker dig som
planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar
söker ett arbete där du får mycket eget ansvar för hur du planerar ditt arbete och din arbetsdag
har tillräckligt mycket erfarenhet som sjuksköterska för att känna dig säker i din roll
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med flera års erfarenhet av yrket
Goda kunskaper i svenska och engelska både muntligt och skriftligt
Meriterande:
Erfarenhet av läkemedelsstudier och kliniska prövningar är mycket meriterande men inte ett krav
Erfarenhet inom dermatologi och/eller reumatologi
Relevant vidareutbildning.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Tema Inflammation & Åldrande
Tema Inflammation och Åldrande omfattar internmedicinska specialiteter såsom endokrinologi och metabolism, njurmedicin, gastroenterologi och lungmedicin samt geriatrik, reumatologi, hud och venereologi.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-inflammation-och-aldrandeon/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
