Forskningssjuksköterska till kirurgiska kliniken
2025-12-10
Kirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping bedriver högspecialiserad kirurgisk vård med stark forskningsinriktning.
Inkludering av patienter sker i både nationella och internationella studier och kliniken arbetar aktivt med att utveckla och stärka forskningsverksamheten. Nu söker vi forskningssjuksköterska/studiekoordinator som vill vara med och utveckla vår forskningsverksamhet vidare.
Du erbjuds:
• Ett självständigt och flexibelt arbete där du har stor möjlighet att planera din egen tid.
• Möjlighet att vara med och utveckla och påverka verksamhetens forsknings- och studiearbete.
• En tillsvidareanställning på heltid, med arbete dagtid måndag-fredag.
Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Arbetet som forskningssjuksköterska innebär framför allt att koordinera och samordna kliniska prövningar samt arbeta med olika register. Arbetet innefattar både patientnära och icke patientnära arbetsuppgifter.
Patientnära arbetsuppgifter kan bland annat bestå av att:
• Delta i patientsamtyckesprocessen och rekrytering.
• Informera och stödja patienter som deltar i studier.
• Hantera, märka och skicka olika typer av provtagningsmaterial.
Icke patientnära arbetsuppgifter kan bland annat bestå av att:
• Identifiera patienter till studier utifrån inklusions- och exklusionskriterier.
• Samordna studiepatienters besök och undersökningar.
• Registrera och uppdatera studiedata i olika databaser och register.
• Ha löpande kontakt med studieläkare, mottagningspersonal och externa samarbetspartners/sponsorer.
Varje forskningssjuksköterska har huvudansvar för ett antal studier, vilket innebär ett fördjupat ansvar och särskild kunskap om dessa studier och de patienter som deltar i dem. Arbetet sker i nära samarbete med forskningssjuksköterskekollega, övriga koordinatorer/sjuksköterskor, studieläkare, mottagningspersonal samt externa sponsorer, till exempel läkemedelsföretag.
Om dig
Vi söker dig som:
• Är legitimerad sjuksköterska.
• Har några års erfarenhet av kliniskt arbete, gärna inom kirurgi eller närliggande område.
• Har intresse för, eller erfarenhet av, kliniska studier, kvalitetsregister eller annat utvecklings- och förbättringsarbete.
• Har god datorvana och lätt för att sätta dig in i nya IT-system.
• Har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska.
Meriterande är:
• Erfarenhet av arbete som forskningssjuksköterska/studiekoordinator eller motsvarande.
• Erfarenhet av arbete med kliniska prövningar enligt GCP och arbete i forsknings-/studiedatabaser.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Som person är du strukturerad, noggrann och ansvarstagande. Du trivs med att arbeta självständigt men också i nära samarbete med andra yrkeskategorier. Du har god förmåga att skapa förtroende i mötet med patienter och närstående samt är lösningsfokuserad och flexibel när förutsättningar i studierna förändras. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Det kan finnas möjlighet att utforma tjänsten som en 100 % forskningssjukskötersketjänst eller två tjänster på 50 %, kombinerat med kliniskt arbete, utifrån verksamhetens behov.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
