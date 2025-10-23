Forskningssjuksköterska till kardiologiska kliniken
2025-10-23
Vill du vara med och forma framtidens hjärtsjukvård i ett varmt och engagerat team?
Vårt erbjudande
Kardiologiska kliniken vid universitetssjukhuset i Linköping är en del av Hjärtcentrum och erbjuder högspecialiserad vård inom hjärtsjukdomar för vuxna i hela Sydöstra sjukvårdsregionen - Jönköping, Kalmar och Östergötland - samt riksspecialitetvård.
Vi har en bred och avancerad verksamhet med flera enheter: Hjärtintensivavdelning (HIA), akutvårdsavdelning hjärta, pre- och postoperativ enhet, Seldingerenheten samt mottagning.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.
Vi söker en engagerad forskningssjuksköterska som vill arbeta i en självständig och utvecklande roll, inom klinisk forskning. Hos oss får du möjlighet att kombinera kliniskt arbete med forskning och bidra till att ny kunskap kommer patienterna till nytta.
Du blir en viktig länk mellan studiedeltagare, forskare/prövare och med såväl interna som externa partners.
Tillsammans gör vi skillnad - för dagens patienter och morgondagens vård.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera och genomföra kliniska prövningar enligt GCP
Koordinera administrativa rutiner och studieflöden
Identifiera, rekrytera och följa upp studiedeltagare
Samarbeta med ansvariga forskare och prövare i olika projekt
Vara en trygg kontaktperson för forskningspatienter genom hela studieförloppet
Du får en gedigen introduktion med möjlighet att hospitera på flera av våra enheter. Vi erbjuder också kontinuerlig kompetensutveckling och tillgång till relevanta nätverk inom Region Östergötland.
För att säkerställa kompetens- och erfarenhetsutbyte arbetar vi med rotation mellan våra olika verksamheter, öppen- och slutenvård. Hur den kliniska rotationen, som sjuksköterska, ska se ut för just dig kommer vi gemensamt överens om.
Arbetsgrupp
Du kommer att ingå i ett erfaret och engagerat team av forskningssjuksköterskor som arbetar nära klinikens läkare, forskare och övrig vårdpersonal. Vi erbjuder dig ett utvecklande och öppet klimat där vi stöttar varandra, delar kunskap och ger en introduktion där relevant utbildning ingår.
Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både patienter och medarbetare känner sig trygga och sedda.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Du har gärna erfarenhet av kardiovaskulär vård, kliniska prövningar, forskning, och har du utbildning i Good Clinical Practice (GCP) är det ett stort plus.
Du är:
Strukturerad och kvalitetsmedveten
Självständig men trivs i team
Lösningsorienterad, engagerad och kommunikativ
Pedagogisk och trygg i mötet med patienter
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
