Forskningssjuksköterska till infektionsmottagning i Huddinge
Är du legitimerad sjuksköterska som vill arbeta patientnära och samtidigt bidra till klinisk forskning? Vill du fördjupa dina kunskaper inom infektionssjukdomar och viral hepatit på ett universitetssjukhus? Då kan du vara den forskningssjuksköterska vi söker till Infektionsmottagning 1 på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge!
Du erbjuds
ett självständigt och flexibelt arbete där du har stor möjlighet att planera din egen tid
en kombination av praktiskt sjuksköterskearbete blandat med administrativa uppgifter
möjlighet att vara med och påverka och utveckla verksamheten.
kontinuerlig utbildning inom klinisk forskning och infektion
tjänsten är på heltid och arbetet är dagtid måndag-fredag
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
På Infektionsmottagning 1 i Huddinge arbetar vi med studier inom framförallt hepatit-forskning, men även postcovid och andra infektionssjukdomar kan förekomma. Hos oss har vi valt att organisera våra kliniska studier i nära samarbete med infektionsmottagningarna vilket innebär att du kommer att arbeta med engagerade och erfarna sjuksköterskor och läkare.
Arbetet som forskningssjuksköterska innebär framförallt att koordinera kliniska prövningar och arbeta med olika register. Du kommer att planera och utföra patientbesök enligt studieprotokoll, ha kontakt med sponsorer, läkemedelsföretag samt monitor. Arbetet innefattar både patientnära och icke patientnära arbetsuppgifter. Praktiska patientnära arbetsuppgifter kan bestå av att delta i patientsamtyckesprocessen, provtagning, EKG eller andra undersökningar i studien, hälsotester, ge läkemedel samt hantera och skicka prover. Icke patientnära arbetsuppgifterna kan bestå av identifiering och rekrytering av patienter till studier, samordna studiepatienters besök och undersökningar samt samla in data i olika registerstudier. Arbetet innebär också att utföra administrativa uppgifter för kvalitets- och forskningsregister InfCare Hepatit, med att stödja andra användare runt om infektionskliniker nationellt, samla in och sammanställa data, och medverka till utveckling av registret. Förutom samverkan med mottagningspersonal och studieläkare innebär arbetet samverkan med nationella och internationella studiepartners, samt eventuell extern sponsor såsom läkemedelsföretag.
Som forskningssjuksköterska har du huvudansvaret för ett antal studier vilket gör att du kommer att ha god kännedom om de studier du arbetar med och de patienter som deltar i studien.
Arbetstiderna är dagtid, måndag-fredag. Det kan förekomma något enstaka möte kvällstid och resa med övernattning utanför Stockholm och Sverige i samband med studiestarter, konferenser eller vid utbildningar.
Vi söker dig som
arbetar personcentrerat och bemöter patienter lugnt, lyhört och respektfullt. Du anpassar ditt sätt att kommunicera efter individens behov och strävar efter att skapa trygghet och förståelse
är intresserad av forskning och vill fördjupa dina kunskaper inom hepatit och postcovid
låter etik och professionella värderingar vara vägledande i avgörande situationer i arbetet
planerar och organiserar ditt arbete så att det genomförs effektivt, håller tidsramar och slutför det som påbörjats
tar ansvar för dina arbetsuppgifter, driver dem framåt och har patientens bästa i fokus.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. KvalifikationerKvalifikationer
Svensk sjuksköterskelegitimation
Minst två års erfarenhet av arbete som sjuksköterska
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av kliniska prövningar
Erfarenhet inom infektionssjukvård
Erfarenhet inom öppenvård
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Tema Akut och Reparativ Medicin
Tema Akut och Reparativ Medicin består av sex medicinska enheter (Akut, Trauma/akutkirurgi och ortopedi, Plastikkirurgi och kraniofaciala sjukdomar, Öron näsa, hals Hörsel och balans samt Transplantation).
Fast månadslön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1901". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Infektionsmottagning 1 Kontakt
Katarina Stigsäter 08-12386580 Jobbnummer
9801580