Forskningssjuksköterska till Hjärtmottagning i Helsingborg
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2026-02-02
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du utvecklas både som person och i din profession? Vill du vara en del av vår verksamhet där teamarbete, forskning och utveckling värderas högt? Då är du välkommen att söka till oss på Hjärtmottagningen i Helsingborg.
Hjärtmottagningen består av flera olika specialistmottagningar för patienter med hjärt- och kärlsjukdom. Förutom sjuksköterskebaserade specialistmottagningar inom våra olika team, så som antikoagulantia, arytmi, pacemaker/ICD, hjärtsvikt, och ischemi, har vi även läkar- och fysioterapeutmottagning.
Vi arbetar i fina lokaler på Drottninggatan 7. Hos oss värnar vi om en trevlig och trivsam arbetsmiljö som skapas och förvaltas av våra fantastiska medarbetare. Tillsammans arbetar vi med kontinuerligt och strukturerat förbättringsarbete där alla är delaktiga.
Vi som arbetar här idag är ett team på 25 medarbetare, bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, biomedicinsk analytiker och medicinska sekreterare. Mottagningen är en dagvårdsverksamhet som bedrivs måndag till fredag. Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att jobba hos oss? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
På Hjärtmottagningen finns en stor forskningstradition där du har en nyckelroll. I arbetsuppgifterna ingår att vara behjälplig vid uppstart av nya studier samt vara den som håller i och organiserar forskningsprocessen. I arbetet ingår även att ombesörja provhantering samt den dokumentation som krävs för att genomföra en klinisk studie. Du kommer ha en aktiv del i att möjliggöra rekrytering av studiedeltagare och arbeta för att kollegorna har rätt information och underlag för att forskningen ska vara en integrerad del i verksamheten.
I rollen arbetar du övergripande inom hela hjärtverksamheten och kommunicerar med patienter såväl som forskningspartners genom olika kanaler. Här arbetar du i tätt samarbete med andra sjuksköterskor, läkare, medicinska sekreterare, paramedicinare, forskare/prövare, sponsorer, monitorer och studiedeltagare. Fortbildning både inom klinisk forskning och inom det hjärtmedicinska området är en självklarhet i arbetet.
Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med fantastiska kollegor och som trivs på en arbetsplats där du får möjligheten att arbeta med blandade arbetsuppgifter i ett varierat tempo. Hos oss får du möjlighet till utveckling inom såväl din yrkesroll, som i arbetet med att förbättra vården på enheten. Verksamheten utvecklas ständigt och våra medarbetare får fortlöpande utbildningar inom respektive område för att vi ska bibehålla en hög kompetensnivå.
För att ge dig de bästa förutsättningarna att komma in i verksamheten och i din roll erbjuds du en introduktion anpassad utifrån dina erfarenheter och behov. I dagsläget är tjänsten förlagd på heltid, utefter verksamhetens behov kan det i framtiden bli aktuellt med klinisk tjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vi vill också att du har god IT-vana samt goda kunskaper i engelska.
Tidigare arbete med forskning och utbildning i Good Clinical Practice (GCP) är meriterande. Det ses som önskvärt med erfarenhet inom hjärtsjukvård.
Du som person är trygg i din yrkesroll och har lätt för att arbeta självständigt, samtidigt som du har god samarbetsförmåga och är en del av teamet. För att lyckas i tjänsten ser vi också att du är ansvarsfull, engagerad och har ett hjälpsamt förhållningssätt. Då vi är en värderingsstyrd organisation vill vi också att du delar våra värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Om du drivs av nya utmaningar och vill vara med och utveckla vår verksamhet tror vi att du kommer att trivas hos oss. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
