Forskningssjuksköterska Till Forskningsmottagningen, Cifu Forskning
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås
2026-04-27
Har du tidigare erfarenhet som forskningssjuksköterska eller har ett stort intresse för kliniskt forskningsarbete? Då kan det här vara rätt tjänst för dig. Hos oss erbjuds du ett varierande och meningsfullt arbete, med möjlighet att bidra till och påverka Forskningsmottagningens utveckling.
Låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Som forskningssjuksköterska hos oss arbetar du med olika processer i genomförandet av kliniska forskningsstudier. Du fungerar som rådgivare kring uppstart av forskningsprojekt och genomför den praktiska datainsamlingen på uppdrag av kliniska forskare. Arbetet sker främst tillsammans med övriga medarbetare på Region Västmanlands Forskningsmottagning som är en del av Centrum för Innovation, Forskning och Utbildning (CIFU).
Du kommer att jobba med det praktiska arbetet kring genomförande av forskningsstudier med uppgifter som:
Stöd till forskare vid planering av forskningsstudier, protokoll, mallar och kostnadsberäkningar
Rekrytering av forskningspersoner så som screening, inklusion och bokning
Planera och genomföra datainsamling i olika forskningsstudier så som tester, undersökningar, intervjuer och mätningar enligt studieprotokoll
Provtagning och laboratoriehantering av prover
Ifyllande av studieformulär (Case Report Form), kvalitetssäkring av data och monitorering
Handlägga och verkställa utsökning, uttag och utlämning av journaluppgifter för forskning
Kontinuerligt arbete med utveckling och drivande av mottagningen tillsammans med kollegor
Forskningsmottagningen är en liten arbetsplats och utöver arbetet med olika forskningsstudier sköter vi allt som behöver göras på en mottagning tillsammans. Arbetets karaktär kan komma att förändras och andra arbetsuppgifter kan tillkomma.
Om arbetsplatsen
Centrum för Innovation, Forskning och Utbildning (CIFU) är en del av regionens organisation med syfte att samla kompetens inom närbesläktade nyckelområden. CIFU Forskning tillhandahåller vetenskaplig kompetens och forskningsinfrastruktur för att stödja forskare och forskningsprojekt inom regionen. Den här tjänsten är placerad på Forskningsmottagningen, under CIFU Forskning.
Forskningsmottagningen har egna lokaler som är centralt placerade på sjukhuset i Västerås. Forskningsdeltagarna kan vara både friska frivilliga och patienter inskrivna i vården. Verksamheten är flexibel och skräddarsys efter aktuella projekt. Utöver tre mottagningsrum finns ett mindre laboratorium som är utrustat för att hantera och analysera biologiskt material.
Mottagningen består i dagsläget av en mindre arbetsgrupp med tre forskningssjuksköterskor som har specialistkompetens inom forskningsprocessen och ICH-GCP (god klinisk prövningssed). Mottagningen stödjer forskningsprojekt inom flera olika inriktningar, både akademiska studier och kliniska prövningar i samarbete med olika kliniker och andra aktörer. Arbetsgruppen driver och utvecklar gemensamt mottagningen, och det finns både frihet och flexibilitet i att bidra till och påverka verksamhetens kontinuerliga utveckling och prioriteringar.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet så därför erbjuder vi dig:
En anpassad introduktion för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
Möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
Gratis träning på vårt fullt utrustade gym
Friskvårdsbidrag 3000kr/år
Läs mer om förmånerna här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har flerårig erfarenhet av kliniskt arbete. Har du tidigare erfarenhet som forskningssjuksköterska eller av kliniskt forskningsarbete är det en stor fördel. Det är även fördelaktigt om du tidigare har arbetat med kliniska läkemedelsprövningar, avtalsgranskning och monitorering. Då tjänsten innebär att kommunicera med kollegor, forskare och patienter ser vi att du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Har du kunskaper i engelska är det meriterande.
För att du som söker ska trivas hos oss ser vi att du har ett stort driv och intresse för forskningsområdet. Det du inte kan får du lära dig och upplärning sker successivt. Du är strukturerad och kvalitetsmedveten som person och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter när situationen kräver det. För tjänsten ser vi att du är självgående i arbetet och tar egna initiativ för att lösa problem som uppstår. Då en stor del av arbetet sker i samverkan med andra behöver du vara tillmötesgående och ha en god samarbetsförmåga.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Placeringsort: Västerås
Tillträde från september 2026 eller efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 17 maj 2026.
Intervjuer är planerade att ske på plats i Regionhuset, ingång 4, från och med vecka 21.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Region Västmanland Kontakt
Verksamhetschef, CIFU Forskning
Cecilia Åslund cecilia.aslund@regionvastmanland.se 021-17 51 52 Jobbnummer
9876708