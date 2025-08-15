Forskningssjuksköterska till Centrum för Neurologi
2025-08-15
Publiceringsdatum2025-08-15Beskrivning
Akademiskt specialistcentrum är en öppenvårdsverksamhet inom Region Stockholm och består av 5 olika enheter; Centrum för neurologi, Centrum för reumatologi, Centrum för diabetes, Överviktscentrum samt en Studieenhet.
Forskning, utbildning, utveckling och innovation är integrerat i den dagliga vårdverksamheten, där ett övergripande uppdrag är att utveckla nya arbetssätt, innovativ användning av medicinsk teknik och e-hälsolösningar. Vi eftersträvar också, en hög grad av patientmedverkan och samverkan med andra vårdgivare och patientföreningar, liksom att skapa en personcentrerad vårdmiljö för de patienter som vänder sig till oss. Dina arbetsuppgifter
Anställningen är knuten till enheten MS (multipel skleros), där den medicinska kunskapsinhämtningen och behandlingsforskningen nu är inne i en mycket dynamisk fas. Tillsammans med övriga i teamet kommer du att ansvara för att initiera och driva kliniska akademiska och industrisponsrade läkemedelsprövningar. Som forskningssjuksköterska är du delaktig från första informationen till patienter som är aktuella för någon av våra pågående kliniska prövningar tills de avslutat eventuellt studiedeltagande.
I din roll ger du behandlingen, utför olika tester/kontroller, hanterar forskningsprover, hanterar datainmatning samt samverkar med studiernas sponsorer och övriga aktörer internt och externt, liksom kvalitetskontroller. Därutöver ligger fokus på patientrekrytering under perioder då detta är aktuellt.
Tjänstgöringsgrad :100% (40h/veckan) heltid, tillsvidare. Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska.
Minst tre års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska.
Goda datakunskaper (Excel, Word)
Meriterande
Erfarenhet av arbete som forskningssjuksköterska, gärna inom neurologi.
Vi söker dig som:
• Är trygg och säker i rollen som sjuksköterska samt har ett intresse för kliniska läkemedelsprövningar.
• Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar och arbetar under eget ansvar, men tvekar inte att söka stöd av studieläkaren när det behövs.
• Är noggrann och kvalitetsmedveten.
• Har god samarbetsförmåga med andra människor och relaterar till kollegor på ett lyhört och respektfullt sätt.
• Gillar att arbeta strukturerat och har öga för detaljer. Är problemlösningsorienterad och flexibel.
Urval kommer att ske löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så skicka in din ansökan redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt gällande riktlinje.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
