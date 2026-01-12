Forskningssjuksköterska med teamledaransvar till FoUU-enheten
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2026-01-12
Nu söker vi en forskningssjuksköterska med teamledaransvar till forskningsmottagningen i Lund vid Forskning och utveckling, utbildningsenheten (FoUU) inom Förvaltningen Psykiatri, habilitering och hjälpmedel. Här får du en central roll i en verksamhet där forskning, utveckling och klinisk vardag möts, och där du både bidrar operativt i studier och leder det dagliga arbetet i forskningsteamet.
Förvaltningen omfattar den offentligt drivna psykiatrin, habiliteringen, hjälpmedelsverksamheten samt ungdomsmottagningar i hela Skåne. FoUU enheten har i uppdrag att göra forskning till en naturlig del av vårdens vardag genom att stötta verksamheter, mottagningar och avdelningar i forskningsarbete. Målet är att både patienter och medarbetare ska ges möjlighet att delta i forskningsprojekt som bidrar till utveckling av vården.
Inom verksamheten finns flera aktiva forskare knutna till förvaltningen, vilket skapar en dynamisk och kunskapsintensiv miljö. Som forskningssjuksköterska med teamledaransvar får du möjlighet att kombinera kliniskt forskningsarbete med samordning, stöd och utveckling av teamets arbete, i nära samarbete med FoUU chef och forskningsledare.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Som forskningssjuksköterska hos oss arbetar du i nära samarbete med forskningsteamen med både akademiska forskningsprojekt och industrisponsrade läkemedelsstudier, med huvudsaklig inriktning mot psykiatriska behandlingsstudier. Arbetet bedrivs enligt fastställda studieprotokoll och gällande regelverk, och du ansvarar för hela processen kring studiedeltagare från rekrytering till uppföljning.
I rollen ingår ett teamledaransvar där du leder kollegor i det dagliga arbetet, bidrar till planering och koordinering av studier samt säkerställer ett välfungerande arbetsflöde i nära samarbete med FoUU chef och forskningsledare. Du fungerar som en naturlig kontaktperson i frågor som rör studiernas genomförande och bidrar till utveckling av arbetssätt, kvalitet och samarbete inom teamet.
Arbetet innebär ett nära samarbete med forskningskollegor, andra vårdgivare, sponsorer och studiedeltagare. Du utgår från forskningsmottagningen i Lund men samarbetar även med olika verksamheter inom Skåne. Rollen ger stort utrymme att planera och strukturera ditt arbete utifrån studiernas behov.
Exempel på arbetsuppgifter:
• rekrytering, information och uppföljning av studiedeltagare
• planering och genomförande av forskningspersonbesök
• provtagning, provhantering och datainsamling
• studiedokumentation och arbete i CRF och EDC system
• deltagande vid monitorering, audit och kvalitetsarbete
• teamledning, samordning och stöd till forskningssjuksköterskor.
Sammantaget är detta en roll för dig som vill kombinera kliniskt forskningsarbete med ett aktivt ansvar för samordning, kvalitet och teamets gemensamma utveckling.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatrisk vård, behörighet att arbeta inom svensk hälso- och sjukvård samt erfarenhet av arbete som forskningssjuksköterska. Du ska ha god kunskap om Good Clinical Practice (GCP). Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi förutsätter även att du har goda kunskaper i engelska, både tal och skrift, då detta är relevant för tjänsten.
Du har god kännedom om gällande regelverk och lagstiftning för kliniska studier och är van att arbeta strukturerat med studiedokumentation och datakvalitet. Erfarenhet av att arbeta med elektroniska Case Report Forms (eCRF) och kännedom om Clinical Trials Information System (CTIS) samt Ethix är meriterande.
Som person är du självgående, strukturerad och har förmåga att behålla helhetsperspektiv även när flera studier pågår parallellt. I rollen ingår teamledaransvar och du trivs med att samordna, leda och följa upp arbetet tillsammans med kollegor. Du har en god kommunikativ förmåga, arbetar prestigelöst och bidrar till en positiv och professionell arbetsmiljö. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vid anställning görs kontroll mot misstanke och belastningsregistret.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval, vi välkomnar din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Charlotta.sunnqvist@med.lu.se
Charlotta Sunnqvist, FoUU-chef Charlotta.Sunnqvist@skane.se 046-770 818 Jobbnummer
