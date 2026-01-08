Forskningssjuksköterska inom nuklearmedicin eller onkologi
Är du en engagerad sjuksköterska med intresse för nuklearmedicin, onkologi och forskning? Vill du vara en del av ett team som ligger i framkant inom diagnostik och terapi med radioaktiva läkemedel? Theranostics Trial Center (TTC) söker nu en forskningssjuksköterska med intresse av arbete med kliniska läkemedelsstudier!
Du erbjuds
Theranostics Trial Center (TTC) är Sveriges första center med fokus på kliniska prövningar med radioaktiva läkemedel som används för diagnostik och behandling.
Vi söker nu en engagerad forskningssjuksköterska vill arbeta i framkant av klinisk forskning och bidra till utvecklingen av nya, innovativa behandlingsmetoder för cancer och andra allvarliga sjukdomar.
Du blir en del av ett högspecialiserat och multidisciplinärt team med expertis i radiofarmaci, dosimetri, nuklearmedicin och onkologi. Tillsammans drivs vi av ett starkt patientfokus, vetenskaplig nyfikenhet och en gemensam ambition att göra verklig skillnad.
TTC är ett litet och sammansvetsat team på cirka 14 personer, där nära samarbete, kunskapsutbyte och ömsesidigt stöd är en självklar del av vardagen. Här får du möjlighet att ta ansvar, utvecklas i din yrkesroll och arbeta i en miljö där dina idéer och ditt engagemang verkligen räknas. Hos oss erbjuds du en stimulerande arbetsplats där klinisk forskning, innovation och patientkontakt möts.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Theranostics Trial Center tillhör Medicinsk Enhet (ME) Nuklearmedicin och Sjukhusfysik. Vi har ansvar för tillverkning av radioaktiva läkemedel, nuklearmedicinska bildgivande diagnostik med PET/SPECT/CT/MR, radionuklidbehandlingar, samt ansvar för medicinsk strålningsfysik och bidrar till strålsäkerhetsarbetet vid Karolinska universitetssjukhuset.
Verksamheten bedrivs både i Huddinge och Solna. För våra studier har vi tillgång till en av Europas mest moderna radiofarmacianläggningar för utveckling av nya radiofarmaka, enhetens 10 hybrida utrustningar; 5 PET/CT, 4 SPECT/CT och en PET/MR; samt radionuklidbehandlingsrum.
Som forskningssjuksköterska vid TTC blir du en nyckelperson i vårt arbete med kliniska prövningar av radioaktiva läkemedel, som huvudsakligen används för att avbilda och behandla cancerpatienter.
Du kommer bla. att:
Koordinera och genomföra kliniska prövningar
Samarbeta med forskare, läkare och övrig sjukvårdspersonal inom nationella och internationella studier
Delta i planering, dokumentation och uppföljning av studier
Bidra till att bygga och upprätthålla långsiktiga relationer inom och utanför sjukhuset
Vi söker dig som
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller röntgensjuksköterska med:
erfarenheter av kliniska prövningar inom nuklearmedicin och/eller onkologi
god kännedom om GCP och forskningsetiska riktlinjer
strukturerad och självständig samt god samarbetsförmåga
har ett intresse för klinisk forskning. Det är även viktigt att du är driven, ansvarstagande samt har ett tydligt patientfokus, samt ett sug för att lära dig nya saker.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska eller röntgensjuksköterska
Talar och skriver flytande svenska
Meriterande:
Tidigare arbete inom onkologi, röntgen eller nuklearmedicin
Tidigare arbete med kliniska prövningar eller erfarenheter av arbete som forskningssjuksköterska.
Tidigare erfarenheter med kliniska prövningar med radioaktiva läkemedel
Talar och skriver god engelska
Kännedom om RIS/PACS system
Stor vikt läggs vid de personliga egenskaperna, personlig lämplighet inklusive förmåga att arbeta effektivt i teammiljö och bidra till samarbete och sammanhållning
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
