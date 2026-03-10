Forskningssjuksköterska, Enheten för kliniska studier (EKS) USÖ
Är du nyfiken på framtidens vård och behandlingar? Vill du arbeta med kliniska studier? Trivs du med att kombinera patientkontakt med administrativt arbete? Uppskattar du en tempofylld och föränderlig miljö? Då är EKS något för dig!
Enheten för kliniska studier (EKS) är en del av Region Örebro läns Forsknings- och Utbildningsorganisation. Här genomförs klinisk forskning på patienter inom många olika terapiområden med olika diagnoser på uppdrag av både läkemedelsindustri, sjukvård och akademi. I enhetens uppdrag ingår alla moment inom kliniska studier - från idé till genomförd och rapporterad studie.
Vi söker nu en forskningssjuksköterska till vår enhet.
På EKS arbetar idag 19 personer. Gruppen som består av sjuksköterskor, projektledare, monitorer och läkare strävar inte bara efter hög kompetens inom området, professionellt omhändertagande och stor flexibilitet, vi vill också vara en arbetsplats som präglas av värme, delaktighet och glädje.
Inom Område forskning och utbildning (FoU) finns cirka 300 medarbetare i sju olika verksamhetsområden. Här finns kompetens för att ge positiva förutsättningar för medicinsk forskning, utbildning, läkemedelsfrågor och sambandet mellan hälsa och miljö. Området stödjer klinisk forskning och utbildning i syfte att ge bästa möjliga förutsättningar för medborgarnas hälsa, vård och omsorg.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Forskningssjuksköterska, Enheten för kliniska studier (EKS) USÖPubliceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Som forskningssjuksköterska/studiekoordinator ansvarar du för att studierelaterade arbetsuppgifter utförs i överensstämmelse med studieprotokollet och i enlighet med gällande rutiner, riktlinjer och regelverk med fokus på studiedeltagarens hälsa och välbefinnande. Du är ansvarig för att koordinera flera parallella studier tillsammans med kollegorna.
Arbetet består i att planera och genomföra studier med fokus på patienten vilket bland annat innebär:
Koordinera mottagningar vad gäller t.ex. personal, utrustning, undersökningar m.m.
Praktiska studierelaterade moment såsom; provtagning, provhantering, EKG, spirometri, blodtryck och/eller andra studiespecifika undersökningar
Läkemedelshantering
Ansvara för utbildning av studiemoment till försökspersoner och övrig klinikpersonal
Administration av studierelaterad dokumentation
Kontakt och samordning med andra instanser såsom läkemedelsindustrin, apotek, lab, röntgen mm
Avsluta studier på kliniken och förbereda dokument för arkivering
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är Leg. Sjuksköterska med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård ochgod förståelse i engelska språket.
För att trivas i rollen är du:
Ansvarstagande och trivs med att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra
Driven, lösningsfokuserad och har en positiv inställning
Noggrann och strukturerad
Uppskattar en tempofylld och föränderlig miljö
Inte är rädd för att prova nya arbetsuppgifter
Har förmåga att bemöta både uppdragsgivare och forskningspersoner på ett trevligt och professionellt sätt
Bekväm i att arbeta med olika IT-system för t.ex. labsvar, dokumentation, virtuella moment och bokningar
Meriterande:
Erfarenhet av kliniska studier.
Egenskaper vi värdesätter är positiv attityd, ansvarstagande, noggrann/analytisk förmåga och god samarbetsförmåga.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län. https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön
