Forskningssekreterare, forskningsinfrastrukturer inom naturvetenskap

Vill du vara med och skapa förutsättningar för den mest excellenta forskningen? Kom och jobba med forskningsinfrastrukturer och Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI)! Nu söker vi forskningssekreterare inom naturvetenskap med stort intresse för vetenskap och forskningens infrastrukturer. Hos oss får du jobba med engagerade kollegor som tillsammans både handlägger och administrerar finansieringen av forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse samt Sveriges engagemang i internationella organisationer.
Enheten för infrastrukturstöd på Avdelningen för forskningsinfrastruktur stödjer både nationella och internationella infrastrukturer och ger stöd till RFI, som är det råd på Vetenskapsrådet som ansvarar för Sveriges strategi för forskningsinfrastruktur och som fattar beslut om bidrag till forskningsinfrastrukturer. Vidare har enhetens medarbetare arbetsuppgifter som följer av Sveriges engagemang i, och värdskap för, internationell forskningsinfrastruktur.
Rollbeskrivning och arbetsuppgifter
Som forskningssekreterare inom fältet naturvetenskap på enheten för infrastrukturstöd arbetar du med ärenden rörande nationell och internationell forskningsinfrastruktur. Du kommer att arbeta med utlysningar av bidrag till infrastruktur av nationellt intresse, med vår behovsinventering och med uppföljning och utvärdering av infrastrukturer. Du kan även komma att representera Sverige i styrande organ för internationella organisationer och forskningsinfrastrukturer.
I arbetsuppgifterna ingår att
• bistå vid beredning av ansökningar om medel och hantering av beviljade bidrag
• företräda Sverige i internationella organisationer och andra internationella sammanhang
• medverka, alternativt bistå, i projekt, utredningar och uppföljningsverksamhet som kan bedrivas i samarbete med andra avdelningar eller externa aktörer
• koordinera aktiviteter och planera möten och konsultationer själv eller tillsammans med andra medarbetare eller externa parter.
Beroende på bakgrund och erfarenhet kan arbetet som nationell kontaktperson (NCP) för fusion även ingå, en roll där man bevakar och informerar svenska forskarsamhället om utlysningar inom EuroAtom, samt viss projektledning.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas och trivas i rollen är du analytisk och har förmågan att koordinera, prioritera samt se logik och samband i komplex information som du sedan drar slutsatser av i ett helhetsperspektiv. Du är noggrann och arbetar på ett strukturerat sätt, där du kan följa uppsatta deadlines genom att självständigt prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du har god kommunikativ förmåga vilket innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du har också stark samarbetsförmåga och trivs i team och bidrar aktivt till ett öppet och konstruktivt arbetsklimat. Du har förmåga att arbeta utan att ramarna är helt givna och kan hantera multipla arbetsuppgifter samtidigt.
Vi söker dig som har:
• doktorsexamen inom naturvetenskap
• aktuell arbetslivserfarenhet efter doktorsexamen inom relevant område
• kunskap om det svenska forskningssystemet och forskningsfinansiering
• erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning
• goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• aktuell erfarenhet av arbete med eller på en forskningsinfrastruktur
• doktorsexamen inom fysik, materialvetenskap eller teknikvetenskap
• erfarenhet av projektledning
• erfarenhet av arbete med EU:s ramprogram.
Placering
Vårt kontor är aktivitetsbaserat och finns på Hantverkargatan 11 i centrala Stockholm. Om arbetsuppgifterna tillåter finns möjlighet att arbeta på distans på deltid.
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Vi ser gärna att du börjar så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid. Tjänsten innefattar förtroendearbetstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta
• Anna Carlmark Malkoch, rekryterande chef 076-526 71 39
• Malin Rengby, HR-specialist 073-366 68 05
• Bente Ahlström, Saco-S 076-525 76 18
• Nina Glimster, ST 076-526 72 15
Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär. Vårt arbete handlar om att ge forskare goda förutsättningar att bidra till samhället med forskning av högsta kvalitet. Hos oss arbetar drygt 300 personer i moderna lokaler i centrala Stockholm och Göteborg. Vi hanterar ansökningar, utvärderar och följer upp forskningens villkor och kommunicerar om forskning.
Vetenskapsrådet finansierar, utvecklar och driver även forskningsinfrastruktur. Vår avdelning för Sunet och anknutna tjänster tillhandahåller ett unikt datanät, en identitetsinfrastruktur samt säkra och stabila it-tjänster. Detta möjliggör nationell och global samverkan för svensk forskning, högre utbildning och kultur på ett säkert, enkelt och tillgängligt sätt.
Vårt medarbetarskap präglas av engagemang och omtanke om varandra. Vi har ett öppet samarbetsklimat och en inkluderande kultur där vi eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter mångfald.
