Forskningsrådgivare till Mittuniversitetets Grants och Innovation Office
Mittuniversitetet, Avdelningen för Forsknings- och utbildningsstöd / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
2026-01-27
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mittuniversitetet, Avdelningen för Forsknings- och utbildningsstöd i Sundsvall
, Östersund
eller i hela Sverige
Vill du arbeta nära forskningens kärna och bidra till att skapa starka forskningsmiljöer? Har du egen erfarenhet av forskning vid universitet eller högskola och vet vad som krävs för att skriva en konkurrenskraftig forskningsansökan? Då kan rollen som forskningsrådgivare vid Mittuniversitetet vara nästa steg för dig.
Vid Mittuniversitetets Grants and Innovation Office (GIO) arbetar forskningsrådgivare med att stödja universitetets forskare i hela processen kring extern forskningsfinansiering - från strategisk orientering i finansieringslandskapet till konkret stöd i utformningen av ansökningar. GIO är en del av avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS), där ett fyrtiotal medarbetare med akademisk bakgrund och specialiserad kompetens tillsammans verkar för att stärka universitetets forskning, innovation, internationalisering, pedagogiska utveckling och livslånga lärande.
Arbetsuppgifter
Forskningsrådgivarna vid Mittuniversitetet stärker universitetets forskningsmiljöer genom strategisk rådgivning och aktivt stöd som leder till ökad tillgång till extern forskningsfinansiering. Vi informerar och stärker forskarnas kunskap i frågor som rör forskningsfinansiering, och erbjuder även aktivt stöd under hela ansökningsfasen.
Specifika arbetsuppgifter inkluderar att:
- bevaka aktuella utlysningar och trender hos nationella finansiärer (med fokus på Vetenskapsrådet, Formas, Forte, Riksbankens Jubileumsfond, Wallenbergstiftelserna, Vinnova) samt internationella finansiärer (med fokus på EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon Europe),
- sprida information om utlysningar och trender till universitetets forskare, både genom gemensamma kommunikationskanaler och genom personlig kontakt med enskilda forskare,
- anordna workshops och andra aktiviteter för att informera om finansieringsmöjligheter samt erbjuda träning i grant writing,
- stötta forskare i hela pre-award-fasen genom behovsanpassat stöd - från kritisk granskning till aktivt deltagande i utformningen av ansökningar,
- stötta universitetsledningen i strategiska frågor kring forskningsfinansiering och relaterade politiska utvecklingar, med särskilt fokus på de svenska forskningsråden och EU:s ramprogram för forskning och innovation
I rollen ingår även ansvar för, och stora möjligheter att påverka, utvecklingen av Mittuniversitets Grants Office.
Din bakgrund
Du har egen erfarenhet av forskning inom ett ämne relevant för Mittuniversitetet och har aktuell kunskap om forskningsvillkor och forskningsmiljöer vid universitet eller högskola. Vi söker dig som:
- har disputerat i ett ämne relevant för Mittuniversitet,
- har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Det är meriterande om du:
- har erfarenhet av att söka forskningsmedel, gärna från svenska forskningsråd och/eller EU:s ramprogram för forskning och innovation,
- har god kännedom om Sveriges och EU:s forskningsfinansieringslandskap,
- har erfarenhet av att bedöma forskningsansökningar,
- har erfarenhet av forskningsrådgivning eller forskningsstöd och av att förmedla kunskap till forskare,
- har arbetat i vanliga ansökningsportaler, särskilt Prisma och EU:s Funding & Tenders Portal.
Dina egenskaper
Vi fäster särskild vikt vid dina personliga egenskaper. Rollen som forskningsrådgivare, med många interna och externa kontakter, ställer höga krav på samarbetsförmåga, kommunikativ förmåga och relationsbyggande.
För att lyckas i rollen är du utåtriktad, har mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga, är nyfiken och intresserad av att bygga starka relationer till forskare och universitetsledning. Du identifierar dig också med en stöttande roll för universitetets forskare och forskningsmiljöer.
Rollen omfattar ett brett spektrum av aktiviteter och ansvar och kräver därför förmåga att arbeta självständigt samt att organisera och prioritera ditt arbete.
Slutligen är förstärkningen och utvecklingen av Mittuniversitetets Grants Office en viktig del av rollen. Det innebär att du behöver ha förmåga att samarbeta med dina kollegor på Grants Office och inom hela Grants & Innovation Office, samt ett intresse för att utveckla Grants Offices erbjudande och för att kontinuerligt stärka både din egen och dina kollegors kompetens.
Anställning och tillträde
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-06-01 eller enligt överenskommelse.
Anställningsort: Sundsvall/Östersund
Information
Närmare upplysningar lämnas av Sebastian Baum, Enhetschef Grants och Innovation Office, sebastian.baum@miun.se
eller Pelle Håkansson, Avdelningschef för Forsknings och Utbildningsstöd, pelle.hakansson@miun.se Publiceringsdatum2026-01-27Så ansöker du
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska och innehåller CV och personligt brev (max 1 sida).
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2026-03-06.
Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.
Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MIUN 2026/330". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mittuniversitetet
(org.nr 202100-4524) Arbetsplats
Mittuniversitetet, Avdelningen för Forsknings- och utbildningsstöd Jobbnummer
9706111