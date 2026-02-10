Forskningskoordinator med fokus på infrastruktur och EU-finansiering
Vill du vara en nyckelperson i att utveckla LiU:s arbete med forskningsinfrastruktur och stärka forskarnas möjligheter att lyckas i EU:s ramprogram för forskning och innovation? Då kan du vara den vi söker!
Om jobbet
I den här rollen får du ett särskilt ansvar för arbete med forskningsinfrastruktur. Du arbetar både operativt och strategiskt för att säkerställa transparent information och funktionell strukturering av lokala, nationella och internationella infrastrukturer på LiU. Arbetet innebär att du ger kvalificerat stöd till ledningsfunktioner på olika nivåer, inklusive föreståndare/operativ ledning till infrastrukturen, vid ansökningsprocesser inom större konsortier och strategiska utlysningar kopplade till infrastruktur och forskningsfinansiering. Du har ett nära samarbete med rektorsrådet för särskilda forskningsfrågor.
En del av din tid kommer du även arbeta nära forskare vid Linköpings universitet och ge kvalificerat stöd i processen att söka externa medel och genomföra forskningsprojekt, med särskilt fokus på EU:s ramprogram för forskning och innovation såsom Horisont Europa, men även till nationella finansiärer. Du blir en del av universitetets strategiska forskningsstöd och bidrar till att öka deltagandet i internationella satsningar.
Vi söker dig som trivs i en stödjande och rådgivande roll där du får använda din förmåga och hantera komplexa processer med många involverade aktörer. Du får en central roll där du arbetar nära både forskare och ledning, vilket ger en unik helhetsbild av universitetets infrastrukturer och forskningsmiljöer. Din förmåga att se hur olika delar hänger samman kommer att vara en framgångsfaktor.
Exempel på arbetsuppgifter inom forskningsinfrastruktur:
• Ha löpande kontakt med föreståndare för forskningsinfrastrukturer för att förmedla information
• Representera lärosätet i nationella nätverk
• Omvärldsbevaka frågor kopplade till forskningsinfrastruktur
• Utveckla processer, mallar och rutiner för infrastrukturella samarbeten och koordinera ansökningar och utvärderingar
• Samla in och tillgängliggöra information om LiU:s infrastrukturer samt samordna uppföljning
Exempel på arbetsuppgifter inom EU-finansiering och forskningsstöd:
• Ge kvalificerat stöd vid ansökningar till EU:s ramprogram (särskilt Horisont Europa)
• Bevaka och analysera EU-utlysningar och policyutveckling
• Vara kontaktperson gentemot EU-kommissionen och andra finansiärer
• Samordna och genomföra seminarier och internutbildningar
• Bidra till utveckling av interna processer för kvalitet och regelefterlevnad i EU-projekt
För att lyckas i den här rollen behöver du ha ett genuint intresse för forskningsinfrastrukturer, forskningsfinansiering och forskarsamarbeten.
Om dig
Du är en person som utstrålar lugn och tillit, är lyhörd i ditt bemötande och har lätt för att skapa goda relationer. Samtidigt är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter, med en förmåga att strukturera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du kan navigera i föränderliga sammanhang och identifiera möjligheter även när förutsättningarna skiftar. Du har mycket god samarbetsförmåga och arbetar gärna tillsammans med andra och bidrar med ett konstruktivt och respektfullt förhållningssätt. Rollen kräver mycket god kommunikationsförmåga och förmåga att underhålla relationer i en organisation med många kontaktytor.
Utöver de personliga förmågorna och färdigheterna beskrivna ovan vill vi att du har:
• Doktorsexamen
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med forskningsinfrastrukturer och god förståelse för forskningsinfrastrukturers centrala roll i forskningssystemet
• Erfarenhet av EU-ansökningar, särskilt Horisont Europa
• God kunskap om forsknings- och innovationslandskapet nationellt och internationellt
• Erfarenhet av forskningsfinansiering i en rådgivande roll
• Erfarenhet av att driva egna forskningsprojekt och ha sökt/beviljats forskningsmedel
Din arbetsplats
Grants Office är en del av Forsknings- och Innovationsstödsavdelningen, FINA, vid Universitetsförvaltningen som är en central expertfunktion med tvärprofessionella samarbeten och med möjligheten att arbeta nära forskare i olika discipliner. Här arbetar medarbetare med olika kompetenser t.ex. inom forskningsstöd, projektledning, innovation och samverkan. Vi stödjer forskare, institutioner och ledning i arbetet med att identifiera, söka och hantera externa forskningsmedel, både nationellt och internationellt. Du kommer att ingå i en engagerad och kompetent grupp med hög kompetens och nära kollegialt stöd, där många har forskarbakgrund och lång erfarenhet av forskningsfinansiering.
Läs mer om vår verksamhet här Forsknings- och innovationsstödsavdelningen (FINA) - Linköpings universitet
Om anställningen
Tills vidare, 100 %. Placeringsort Linköping.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.
Publiceringsdatum2026-02-10
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 8 mars 2026.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 8 mars 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
