Forskningskoordinator med fokus på forskningsstrategiska frågor
Vi förstärker nu verksamhetsstödet på Forsknings- och innovationsstödsavedelningen (FINA) och söker en forskningskoordinator med fokus på forskningsstrategiska frågor.
Om jobbet
Som forskningskoordinator kommer du stödja universitetets arbete med övergripande forskningsfrågor av strategisk betydelse och bidra med genomförandet av utvärderingar, kvalificerade analyser, omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Du ger strategiskt och operativt stöd till universitetsledningen i bland annat universitetsövergripande frågor kopplat till forskningsstrategi. Anställningen medför ansvar för att löpande rapportera till beställare genom muntlig rapportering, presentationer samt skriftliga rapporter.
Vi söker dig som trivs i en stödjande roll där du får använda din förmåga att hantera komplexa processer med många involverade aktörer. Du får en central roll där du arbetar nära stödverksamhet, forskare och ledning, vilket ger en unik helhetsbild av universitetets forskning. Din förmåga att se hur olika delar hänger samman kommer att vara en framgångsfaktor.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Stöd till ledningen i för universitetet strategiskt viktiga frågor
• Samla in, analysera och presentera information i samverkan med olika aktörer
• Omvärldsbevaka frågor kopplade till forskningsstrategi
• Samordna och genomföra seminarier och internutbildningar
• Bidra till utveckling av interna processer för kvalitet och regelefterlevnad
För att lyckas i den här rollen behöver du ha ett genuint intresse för forskningsanalys och forskningsstrategi.
Om dig
Du är en person som är lyhörd i ditt bemötande och har lätt för att skapa goda relationer. Samtidigt är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter, med en förmåga att strukturera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är analytisk, van att driva processer samt kan navigera i föränderliga sammanhang och identifiera möjligheter även när förutsättningarna skiftar. Du har mycket god samarbetsförmåga och arbetar gärna tillsammans med andra och bidrar med ett konstruktivt och respektfullt förhållningssätt. Rollen kräver en mycket god kommunikationsförmåga där du tydliggör förväntningarna för alla berörda parter.
Utöver de personliga förmågorna och färdigheterna beskrivna ovan vill vi att du har:
• Doktorsexamen
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
• arbetat hos en nationell forskningsfinansiär eller med forskningsfrågor på ex Regeringskansliet
• erfarenhet av att skriva rapporter inom områden för denna tjänst
• erfarenhet och kunskap om att hantera analytiska arbetsuppgifter
• god kunskap om det internationella forsknings- och innovationslandskapet
• erfarenhet av att stödja i en rådgivande roll
• har drivit egna forskningsprojekt och sökt/beviljats forskningsmedel
Din arbetsplats
Du är placerad på Forskningsanalysenheten (FAE) som är en del av Forsknings- och Innovationsstödsavdelningen, FINA, vid Universitetsförvaltningen. FINA är en central expertfunktion med tvärprofessionella samarbeten och med möjligheten att arbeta nära forskare i olika discipliner. Här arbetar medarbetare med olika kompetenser t.ex. inom forskningsstöd, projektledning, innovation och samverkan. Du kommer att ingå i en engagerad och kompetent grupp med hög kompetens och nära kollegialt stöd, där många har forskarbakgrund.
Läs mer om vår verksamhet här Forsknings- och innovationsstödsavdelningen (FINA) - Linköpings universitet
Om anställningen
Tills vidare, 100 %. Placeringsort Linköping.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.
