Forskningskoordinator med fokus på EU finansiering vid Grants Office
Linköpings universitet / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2025-10-03
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vill du vara med och möjliggöra banbrytande forskning genom att stötta forskare i deras ansökningar till EU:s ramprogram för forskning och innovation? Då kan du vara den vi söker!
Om jobbet
Som forskningskoordinator vid Grants Office arbetar du nära forskare vid Linköpings universitet och ger kvalificerat stöd i processen att söka externa medel och genomföra forskningsprojekt, med särskilt fokus på EU:s ramprogram för forskning och innovation såsom Horisont Europa.
Du blir en del av stödet till forskare som bidrar till universitetets arbete att öka deltagandet i internationella forskningssatsningar, och en ökad extern forskningsfinansiering. Rollen är mångsidig och innebär att du både vägleder forskare i att utforma konkurrenskraftiga ansökningar, primärt till Horisont Europa, men också till nationella finansiärer. Vi söker dig som trivs i en rådgivande roll där du får använda din förmåga och hantera komplexa processer med många involverade aktörer.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Ge kvalificerat stöd till forskare vid ansökningar till EU:s ramprogram för forskning och innovation.
• Samordna och genomföra seminarier och internutbildningar.
• Bevaka och analysera utlysningar och policyutveckling inom EU:s forskningsfinansiering.
• Vara kontaktperson gentemot EU-kommissionen och andra relevanta finansiärer.
• Bidra till utveckling av interna processer och rutiner för att säkerställa kvalitet och regelefterlevnad i EU-projekt.
• Ge projektledningsstöd i genomförandet av beviljade EU-projekt, inklusive rapportering, avtalshantering, kommunikation och samverkan med partners.
För att lyckas i den här rollen behöver du ha ett genuint intresse för forskningsfinansiering och internationella forskarsamarbeten.
Om dig
Du är en person som utstrålar lugn och tillit, är lyhörd i ditt bemötande och har lätt för att skapa goda relationer. Samtidigt är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter, med en förmåga att strukturera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har ett helhetsperspektiv och ser hur olika delar hänger ihop, vilket gör att du kan navigera i föränderliga sammanhang och identifiera möjligheter även när förutsättningarna skiftar. Du har mycket god samarbetsförmåga och arbetar gärna tillsammans med andra och bidrar med ett konstruktivt och respektfullt förhållningssätt.
Utöver de personliga förmågorna och färdigheterna beskrivna ovan vill vi att du har:
• Doktorsexamen
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av EU-ansökningar, särskilt Horisont Europa
• God kunskap om det internationella forsknings- och innovationslandskapet
• Erfarenhet av forskningsfinansiering i en rådgivande roll
• Erfarenhet av att driva egna forskningsprojekt och ha sökt/beviljats forskningsmedel
Din arbetsplats
Grants Office är en del av Forsknings- och Innovationsstödsavdelningen, FINA, vid Universitetsförvaltningen. Här arbetar medarbetare med olika kompetenser t.ex. inom forskningsstöd, projektledning, innovation och samverkan. Du kommer att ingå i en engagerad och kompetent grupp där många har forskarbakgrund och lång erfarenhet av forskningsfinansiering.
Läs mer om vår verksamhet här Forsknings- och innovationsstödsavdelningen (FINA) - Linköpings universitet
Om anställningen
Tills vidare, 100 %. Placeringsort Linköping.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.
Publiceringsdatum2025-10-03

Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 2 november 2025. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
