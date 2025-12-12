Forskningsingenjörer inom mätteknik för RF/mikrovågor
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Är du intresserad av att använda dina goda tekniska kunskaper för att utveckla ny teknik som stärker Sveriges försvar och säkerhet? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2025-12-12Om tjänsten
Hos oss får du arbeta tillsammans med erfarna forskare för att utveckla och använda avancerade experimentella mätsystem för radarsignaturer och antennegenskaper. Enheten har både mätkammare och specialiserade mätplatser där vi kombinerar högteknologisk utrustning som nätverks- och spektrumanalysatorer med mekaniska system och antenner.
Du kommer att använda din kompetens inom programmering och instrumentstyrning för att bygga upp, vidareutveckla och driva våra mätsystem. Arbetsuppgifterna omfattar även försöksplanering och genomförande, grundläggande signalbehandling och dataanalys samt nära samarbete med både interna och externa partners.
Arbetet sker i samverkan med kollegor på FOI och i kontakt med Försvarsmakten och FMV. En naturlig del av rollen är även att bidra till ett gott och säkert arbetsmiljöarbete.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten Radarsignaturer som tillhör avdelningen Telekrig i Linköping.
Vårt uppdrag är att stödja Sveriges försvar genom att bedöma nyttan av olika tekniker, metoder och produkter inom området radarsignaturer.
En radarsignatur beskriver hur ett objekt uppfattas av ett radarsystem. Det kan till exempel handla om hur en drönare sprider infallande radarvågor vidare mot en radarsensor - vilket i sin tur kan avgöra om drönaren upptäcks eller förblir oupptäckt. Genom våra analyser och experiment bidrar vi till att stärka förståelsen för sådana fenomen och därmed till utvecklingen av effektiva skydds- och upptäcktsförmågor.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Civilingenjörsutbildning inom teknisk fysik, maskinteknik, datateknik, elektroteknik, reglerteknik eller annan erfarenhet som FOI bedömer som likvärdig
Kunskap inom instrumentstyrning för prov- eller mätverksamhet samt utveckling av dess mjukvara
God praktisk förmåga - du trivs med att arbeta hands-on och kan hantera både mätutrustning och mätobjekt
B-körkort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi värdesätter att du är självgående och initiativtagande med god förmåga till samarbete och problemlösning. Utöver dina tekniska och vetenskapliga kunskaper behöver du ha mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande
Kunskap inom programmeringsspråk som MATLAB, Python, C/C++.
Förståelse för nätverk och fjärrstyrningslösningar samt erfarenhet av att konfigurera dessa.
Arbetslivserfarenhet som inbegriper instrumentstyrning.
Erfarenhet av radarmålyta- eller antennmätningar samt kunskap inom mikrovågsteknik.
Erfarenhet av realtidssystem.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 11 januari 2026.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Anton Skårbratt. Fackliga företrädare är Ulf Sterner (Saco-S) och Pernilla Bergfeldt (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
