Forskningsingenjör till Miljö-och geovetenskapliga inst. fältverksamhet
Lunds universitet, Miljö- och geovetenskapliga institutionen / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2025-10-13
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds universitet, Miljö- och geovetenskapliga institutionen i Lund
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Den utlysta tjänsten är under 2025 placerad vid CGB-kansli inom Naturvetenskapliga fakulteten, för att från och med 1 januari 2026 överföras till den nybildade Miljö- och geovetenskapliga institutionen inom samma fakultet.
Genom att samla tidigare verksamheter från Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap och Geologiska institutionen kommer den nya institutionen att stärka kopplingen mellan olika forskningsfält, utveckla nya utbildningsprogram och främja samarbetet med samhället.
Vi söker en engagerad forskningsingenjör som vill bidra till utvecklingen av Miljö- och geovetenskapliga institutionens fältbaserade forsknings- och utbildningsverksamhet. Hos oss får du möjlighet att planera, genomföra och analysera fältundersökningar, samarbeta med ledande forskare och lärare inom miljö- och geovetenskap samt bidra till nya arbetssätt inom fältverksamhet och datainsamling.
I anställningen får du vara en del av en spännande förändringsprocess och bidra till etableringen av en ny tvärvetenskaplig institution. Du kommer att arbeta i en inspirerande miljö där forskning, utbildning och samhällsengagemang samverkar för att möta några av de största miljö- och klimatutmaningarna.Publiceringsdatum2025-10-13Dina arbetsuppgifter
Du kommer att medverka vid genomförandet av fältarbete, riskanalyser av dessa och instrumentbaserade fältmätningar inom olika områden där forskning och utbildning inom miljövetenskap och geovetenskap pågår, nationellt och internationellt. Arbetet inkluderar även att ansvara för fältutrustning samt fältförråd som används inom forskning och utbildning, för att säkerställa deras funktionalitet och kvalitet.
Huvudarbetsuppgifterna för den utlysta tjänsten inkluderar:
- Medverkan i fältarbeten och fältdatainsamlingar inom de miljö- och geovetenskapliga utbildnings- och forskningsområdena.
- Stödja och informera om riskanalyser av fältarbete inom institutionen.
Nyinstallation, underhåll och reparation av utrustning både i fält och i verkstäder. Medverka i konstruktion av utrustning, inklusive tillverkning av detaljer i institutionens verkstad tillsammans med övrig forskande personal. Ansvar för effektiv och säker drift av fältförråd och fältutrustning för både utbildnings- och forskningsändamål. Ge tekniskt och administrativt stöd till forskare och lärare, i samband med planering och genomförande av fältbaserade moment inom både utbildning och forskning Kontinuerligt arbeta med förbättringar som ökar effektiviteten i förrådens drift såsom t.ex. säkerställa god resursanvändning och följa upp säkerhetsrutiner. Bistå vid inköp av fältutrustning.
Institutionen utför fältarbeten och datainsamling i både nationella och internationella miljöer, vilket kan medföra resor och längre vistelser på annan ort. Arbetet kan även inkludera UAV-flygningar (drönare) och arbete på hög höjd i mätmaster.
Du förväntas samarbeta med institutionens team av forskningsingenjörer och bidra med stöd vid behov.
Arbetsuppgifternas innehåll kan variera över tid och det kan både tillkomma och falla bort arbetsuppgifter beroende på utbildningens och forskningens behov.
Krav för anställningen
- Akademisk examen inom naturvetenskap eller teknik, med inriktning på miljövetenskap, naturgeografi, geologi eller ett likvärdigt ämnesområde.
- God erfarenhet av fältarbete med fokus på atmosfär, mark,vegetation och/eller vatten.
- God kännedom om relevanta standarder och föreskrifter vid arbete i fält och i verkstäder.
- God allmän IT-kompetens.
- God kommunikativ förmåga på både svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
- Körkort: B
Meriterande för anställningen
- Erfarenhet av trä- och metallarbete (svetsning, fräsning, svarvning m.m.).
- Klätterutbildning och certifikat för arbete i höga master.
- Drönarlicens klass A1/A3 och A2, och erfarenhet av planering och genomförande av UAV-flygningar samt efterbearbetning av data
- Erfarenhet av arbete i akademiska eller forskningsorienterade miljöer, inklusive samarbete med forskare och studenter.
- Kunskap om och erfarenhet av fältbaserade sensorer, gasanalysatorer, dataloggrar och relevant programmering
- Erfarenhet av att handleda användare av fältutrustning, särskilt inom miljö- och geovetenskapliga forsknings- och utbildningsmiljöer.
- Erfarenhet av riskbedömning av fältarbete.
- Körkort: BE
Som person är du noggrann, effektiv och strukturerad. Du är van vid att arbeta självständigt och ta ansvar för dina egna arbetsuppgifter. Du är van vid och bra på att samarbeta med andra personer i verksamheten. Du har en god kommunikationsförmåga på både svenska och engelska.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse.
Så här ansöker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem.
Ansökan ska innehålla:
- personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter.
- CV samt
- dokument som stödjer övrigt som du önskar åberopa.
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 360 forskarstuderande och 700 anställda.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2025/2892". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet, miljö- och geovetenskapliga institutionen Kontakt
Jonas Ardö, professor jonas.ardo@nateko.lu.se +46462224031 Jobbnummer
9554221