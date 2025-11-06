Forskningsingenjör Till Lkab Specialprodukter
2025-11-06
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
, Kiruna
, Luleå
, Stockholm
Vill du vara med och utveckla framtidens mineralprocesser? Som Forskningsingenjör på LKAB får du en nyckelroll i utvecklingen av innovativa tekniker för kritiska mineraler - från labbtester till fullskalig produktion.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Affärsområde Specialprodukter
Affärsområde Specialprodukter levererar strategiska tjänster och produkter. Affärsområdet består av fem bolag med verksamhet inom industrimineraler, gruv- och anläggningstjänster, mekaniska tjänster, borrteknik och sprängämnen.
Din roll
Som forskningsingenjör hos LKAB får du en nyckelroll i utvecklingen av framtidens mineralprocesser. Du ansvarar för testverksamheten inom apatitflotation och arbetar med processutveckling i lab-, pilot- och demoskala. Genom praktiska tester och analyser bidrar du till optimering och kvalitetssäkring av material för den hydrometallurgiska processen.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
- Processledare för utvecklingen av apatitflotation, inklusive testverksamhet i pilotverket i Malmberget
- Ansvar för utrustning, beställningar och materialhantering kopplat till testning.
- Utföra och dokumentera analyser enligt gällande metoder.
- Kvalitetsutveckling och optimering av processen för kritiska mineraler.
- Stödja hydrometallurgisk testning vid verksamheten i Luleå.
- Aktivt medverka som medlem i processutvecklingruppen för LKAB:s satsning på kritiska mineraler
På sikt finns möjlighet att vara en del av forsknings- och utvecklingsinsatser vid LKAB:s nya forskningscenter och demoanläggning för kritiska metaller i Luleå. Rollen ger dig möjlighet att arbeta i en innovativ miljö tillsammans med experter och specialister inom kritiska mineraler, där vårt team förväntas expandera framöver.
Det här har du med dig
Vi söker en problemlösningsorienterad och noggrann person med förmåga att arbeta självständigt och driva utvecklingsarbetet framåt. Du kan bygga nätverk, identifiera rätt samarbetspartners och ta ansvar för att utveckla processerna. Din noggrannhet visar sig i dokumentation, utvärdering och analys av resultat. Samtidigt har du lätt för att samarbeta och bidrar till en välfungerande arbetsmiljö.
Vi ser också att du har:
- Relevant teknisk högskoleutbildning eller motsvarande
- Minst några års relevant arbetslivserfarenhet inom mineralteknik samt dokumenterad erfarenhet av processutveckling inom flotation
- Erfarenhet av processutveckling inom mineralteknik och hydrometallurgi är meriterande men inget krav.
- Hög kommunikationsförmåga på både svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.
- B-körkort
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar kan behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Malmberget, Gällivare kommun
Omfattning: Heltid
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Ander Sand, anders.sand@lkab.com
Fackliga kontakter
Malmberget/Luleå:
- Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98
SACO-klubben Södra - Annika Taavoniku, 0970-795 32
Ledarna Södra - Johanna Dahlin, 010-144 50 16
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
