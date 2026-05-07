Forskningsingenjör till institutionen för ekologi och genetik
Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med personal och studenter från hela världen. Vår forskning omfattar allt från evolutionär ekologi och genetik till studier av ekosystem. Se vidare www.ieg.uu.se.
Vi söker nu en Forskningsingenjör till institutionen för ekologi och genetik.

Dina arbetsuppgifter
Forskningsingenjören kommer i huvudsak att arbeta inom IEGs gemensamma molekylärlab och vara del av institutionens samordnade lab-organisation och därmed bidra till andra gemensamma arbetsuppgifter kopplade till övrig laborativ verksamhet. Forskningsingenjören ska även utveckla protokoll för bibliotekspreparering och storskalig robotiserad provhantering, samt introducera nya användare. Arbetsuppgifterna kommer att omfatta laborativt arbete, riskanalyser, säkerhetsintroduktioner, reproducerbar hantering av data, möjligen visst fältarbete, stöd till studenter och forskare samt samordning av laboratorieverksamhet med våra andra forskningsingenjören. Uppgifter som kemikalieombud, brandskyddsombud och likande kan komma att ingå samt att bidra till att säkra extern finansiering av ny utrustning.
Kvalifikationskrav
Vi söker en kvalificerad person med utbildning inom relevanta områden kopplade till genetik. Kandidaten ska ha god förmåga att organisera laboratorieverksamhet samt ha expertkunskap och praktisk erfarenhet av molekylärbiologiska laboratoriemetoder, inklusive DNA- och RNA-extraktion, kvantitativa RNA/DNA-mätningar (t.ex. qPCR/ddPCR) och förberedelse av sekvenseringsbibliotek. Eftersom forskning vid institutionen omfattar arbete med icke-modellorganismer krävs förmåga att utveckla, anpassa och felsöka arbetsflöden för arter utan etablerade protokoll, liksom förmåga att hantera stora provmängder i populationsgenomiska projekt.
God förmåga att kommunicera på engelska, både muntligt och skriftligt, är ett krav. Vi söker en mycket organiserad och självständig person som arbetar metodiskt enligt god forskningssed för att säkerställa reproducerbar datagenerering. Du bör överlag ha utmärkta samarbetsförmågor samt erfarenhet av - eller potential för - att arbeta i komplexa projekt inom en snabbt utvecklande forskningsmiljö.
Meriterande
Erfarenhet av extraktion av DNA med hög molekylvikt för långläsningstekniker samt epigenomiska protokoll (t.ex. bisulfitsekvensering, ATAC-seq) är mycket meriterande, liksom kännedom om funktionella analyser såsom CRISPR. Erfarenhet av automatiserade/robotiserade laboratoriearbetsflöden är också en fördel. Sökanden bör dessutom ha en grundläggande förståelse för bioinformatiska kvalitetskontrollkrav för att säkerställa smidig integration med efterföljande analyser. Erfarenhet av handledning av studenter i laboratoriemiljö är starkt meriterande. Doktorsexamen inom genomik eller relevant område är meriterande. God förmåga att kommunicera på svenska både muntligt och skriftligt, är meriterande.
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare. Omfattningen är 100%. Tillträde 2026-08-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.
Upplysningar om anställningen lämnas av
Prefekt, Anna Rosling, anna.rosling@ebc.uu.se
, +46 18 471 64 44.
Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, din forsknings och lab erfarenhet och varför du vill ha tjänsten, 2) ditt CV inklusive publikationslista, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din högsta akademiska examen (master eller doktor) 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer). Ansökan bör skrivas på engelska.
Välkommenmed din ansökansenast den 29 maj 2026. UFV-PA 2026/1261.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
ST (OFR/S) - ofr@uu.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
752 00 UPPSALA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
