Forskningsingenjör till Institutet för analytisk sociologi
Vi söker nu en forskningsingenjör inom analytisk sociologi vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
Om jobbet
Anställningen utlyses inom ramen för forskningsprogrammet "Observatory of Poverty". Omkring 900 miljoner människor, en tredjedel i Afrika, lever i extrem fattigdom. Med utgångspunkt i antagandet att vardagen i fattigdom kan fånga människor i fattigdomsfällor så har inflytelserika utvecklingsorgan som Världsbanken satsat många miljarder dollar för att bryta dessa cykler genom fattigdomsinterventioner. Forskare saknar emellertid metodologiska verktyg för att svara på frågor som till vilken utsträckning finns fattigdomsfällor, och till vilken grad frigör dessa interventioner samhällen från fattigdom. Målet med detta projekt är att identifiera till vilken grad afrikanska samhällen är fångade i fattigdomsfällor och förklara hur konkurrerande utvecklingsinterventioner förändrar dessa samhällens möjligheter att befria sig från knapphet.
För att uppnå detta mål så skall projektet (i) träna maskininlärningsalgoritmer för att identifiera fattigdomsfällor från satellitbilder mellan 1990 och 2020; (ii) använda dessa fattigdomsdata för att undersöka hur Världsbanken och konkurrerande utvecklingsprogram från Kina påverkar fattigdomsnivåerna i dessa samhällen, (iii) använda resultaten från (i) och (ii) för att utveckla en teori om vilka sorters fattigdomsfällor existera i Afrika och hur olika interventioner lirkar upp dessa fällor. I projektet ingår forskare från sociologi och datavetenskap.
Arbetet innebär främst att bidra till att besvara projektets frågeställning (ii) och (iii) men också (i) vid behov. Se den engelska utlysningen för ytterligare beskrivning av projektet.
I synnerhet så handlar det om följande arbetsuppgifter:
• Förbereda geotemporal data för orsakssamband.
• Leda och stödja forskningsartiklar baserade på de två frågeställningarna.
• Genomföra litteraturöversikter, sammanställa viktiga resultat och identifiera kvarvarande forskningsfrågor.
Om dig
Krav för anställningen är:
• En kandidat eller masterexamen i samhällsvetenskap med starkt kvantitativt och beräkningsmässigt fokus, eller en motsvarande utbildning i datavetenskap eller statistik.
Du förväntas ha följande kvalifikationer:
• Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska i skrift och tal.
• Utmärkt kodningsförmåga i R, Python eller motsvarande språk.
• Forskningsintresse i kausal inferens (se t.ex. Morgan och Winship, 2014, Counterfactuals and Causal Inference eller Imbens and Rubin, 2015, Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences, eller Pearl, 2016, Causal Inference in Statistics)
• Kandidaten bör ha producerat akademiska artiklar i form av åtminstone en publikation i högkvalitativa peer-reviewade tidskrifter eller åtminstone ett working-paper manuskript.
Önskvärda kvalifikationer inkluderar:
• Arbeta med temporala och geografiska data (eller viljan och förmågan att lära att använda sådan data).
• Erfarenhet av att använda maskininlärningsmodeller välkomnas (eller viljan och förmågan att lära att använda sådan data).
• Forskningsintresse för global utveckling, fattigdom, ojämlikhet, governance, internationella organisationer och institutioner, kinesisk politik, Världsbanken, socialdemografi, politisk sociologi eller politisk ekonomi.
Din arbetsplats
Anställningen är placerad vid Institutet för analytisk sociologi på Campus Norrköping.
Om anställningen
Anställningen är på heltid i 12 månader. Tillträde snarast möjligt.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
