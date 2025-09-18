Forskningsingenjör till innovativa Cavidi!
Academic Work Sweden AB / Kemiingenjörsjobb / Uppsala Visa alla kemiingenjörsjobb i Uppsala
2025-09-18
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Enköping
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Nu ges du en unik möjlighet att få meningsfull erfarenhet som forskningsingenjör hos Cavidi som är ett biotekniskt företag med fokus på immunanalyser. Här blir du en del av ett härligt team där du får chansen att arbeta tätt ihop med seniora kollegor som du kan lära mycket av. Har du kunskap och erfarenhet av laboratorivt arbete och drivs av personlig utveckling? Då tar vi gärna mot din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Cavidi, grundat 1984 av två framstående virologer från Uppsala Universitet, är ett ledande bioteknikföretag med fokus på avancerad diagnostik. Namnet CAVIDI, en förkortning för CAncer and VIrus DIagnostics, speglar företagets tidiga arbete med att utveckla högkänsliga tester för cancer och virussjukdomar. De lyckades skapa tester med samma känslighet som PCR, men utan behov av specialiserad utrustning, vilket revolutionerade detektion av vissa cancermarkörer och HIV.
Som forskningsingenjör kommer du att arbeta i ett team med att utveckla Cavidis produkter och deltaga i kundsamarbeten. Denna tjänst passar dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta på labb, antingen från skolan eller från arbetslivet, där du fått god vana av att pipettera, följa instruktioner och använda instrument/utrustning. Har du erfarenhet av att arbeta med ELISA analyser, proteinrening och/eller antikroppskonjugering är det ett stort plus.
Du erbjuds
• Ett omväxlande arbete
• Vara del av en sammansvetsad och driven arbetsgrupp
• Vara en viktig del av Cavidis tillväxtresa
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
I tjänsten som forskningsingenjör har du bland annat följande arbetsuppgifter:
• Självständigt planera, utföra och analysera experiment och rapportera resultat
• Delta i nuvarande och kommande projekt
• Ansvara för att instruktioner och rutiner kring lokaler, instrument och utrustning följs
VI SÖKER DIG SOM
• Har en utbildning från högskola eller universitet inom kemi, biomedicinsk analys, bioteknik eller motsvarande
• Har något års erfarenhet från arbete i en liknande roll
• Har erfarenhet av pipettering
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska då båda språken används i det dagliga arbetet
Det är meriterande för tjänsten om du:
• Har erfarenhet av arbete med ELISA analyser och/eller antikroppskonjugering
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Tjänsten kräver att du har god samarbetsförmåga då stor del av arbetet sker i projektgrupper. Vidare är du noggrann i ditt arbetssätt och har förmågan att vara flexibel och snabbt skifta fokus. För att lyckas och trivas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Flexibel
• Kommunikativ
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Cavidi är ett ledande bioteknikföretag med fokus på avancerad diagnostik. Med pandemins utbrott 2020, skiftade Cavidi sitt forskningsfokus mot utveckling av diagnosverktyg för andra virus och biomarkörer i allmänhet. Detta ledde till den banbrytande upptäckten av BOLD-teknologin (Binding Oligo Ladder Detection) och lanseringen av Exazym®-produkterna, som markant förstärker känsligheten hos immunanalyser.
Idag är Cavidi dedikerade till att vidareutveckla Exazym® och BOLD-teknologin och presenterar den för marknaden genom direktförsäljning och strategiska licensieringsavtal. De samarbetar med partners inom in vitro-diagnostik för att tillhandahålla innovativa lösningar till sjukhus och kliniker över hela världen. Flera spännande produktutvecklingsprojekt pågår för att ständigt driva bioteknologin framåt Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114579". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9514467