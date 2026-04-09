Forskningsingenjör på institutionen för biomedicinsk teknik
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen inom biomekanik tillhör Institutionen för biomedicinsk teknik, LTH. Forskningen fokuserar på att förstå sambanden mellan rörelseapparatens mekanik och biologi, dess degenerativa sjukdomar och läkning av kroppens vävnader. Experimentella metoder kombineras med mekanisk modellering. Forskningen appliceras på kliniska problem inom ortopedin för att öka förståelsen för läkning av rörelseapparatens vävnader.
Gruppen inkluderar ca 10-12 forskare (lärare, forskare, postdoktorer och doktorander) och finns vid BMC (Biomedicinskt center) i Lund. Gruppen arbetar med beräkning och experimentell mekanik av biologiska vävnader, där avbildning, spridning och spektroskopi-baserade experiment vid de stora anläggningarna är viktiga komponenter. Forskningsingenjören kommer vara ett stöd för verksamheten och bidra med teknisk kompetens och utveckling av prövningsuppställningar inom mekanik, provförberedelse och avbildning.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I arbetsuppgifterna ingår främst att stödja pågående forskning. Detta inkluderar att stötta, utveckla, och använda experimentella mekaniska metoder för mjukvävnad, samt uppställningar passande för avbildningsmetoder med synkrotronljus. Även andra avbildningsmetoder så som ljusmikroskopi och elektronmikroskopi ingår.
Arbetsuppgifterna innefattar:
ansvar för att stötta verksamheten genom att designa, planera och genomföra experiment (t.ex. tomografisk avbildning, mekanisk prövning, samt elektronmikroskopi)
utveckling av mekaniska uppställningar och analysmetoder lämpade för vävnader
träning och till viss del handledning av forskare och studenter inom mekanisk prövning, avbildning, provförberedelse och mikroskopi
deltagande i olika forskningssamarbeten
administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan
Arbetsuppgifterna kan komma att förändras över tid.
Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
avlagd doktorsexamen i relevant ämne, eller [HI1] [UW2] motsvarande erfarenhet
mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
kunskaper inom biomekanik
kunskaper inom röntgentomografi och bildanalys
erfarenheter från synkrotronbaserade experiment, specifikt tomografi och spridning
erfarenheter av mekanisk prövning av vävnader, gärna rörelseorganens mjuka vävnader
erfarenhet inom mikroskopi
Meriterande för anställningen är:
erfarenhet av elektronmikroskopi
erfarenhet av att lära upp och träna studenter eller forskare, e.g. från undervisning eller handledning eller labb
personliga egenskaper bör inkludera god samarbetsförmåga, driv och självständighet
erfarenhet från multidisiplinära miljöer
erfarenhet från internationella nätverk och miljöer
Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa teamet kopplat till forskningen inom området samt bidra till dess framtida utveckling.Publiceringsdatum2026-04-09Övrig information
Anställningen är en visstidsanställning på 1 år med omfattningen 100% procent med tillträde den 1 juni 2026 eller enligt överenskommelse.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc).
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är en del av Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 12 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
221 00 LUND Arbetsplats
Lund Kontakt
Hanna Isaksson hanna.isaksson@bme.lth.se +46462221749 Jobbnummer
9845782