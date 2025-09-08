Forskningsingenjör med stort intresse för elektronik
2025-09-08
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1400 anställda, varav drygt 1000 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.
Har du ett stort intresse för elektronik och vill omsätta denna kunskap till att öka Sveriges och allierades förmåga till försvar och säkerhet? Då kan FOI vara din nya arbetsplats!

Om tjänsten
I rollen som FOI söker kommer du kunna vara en del av hela utvecklingskedjan av prototyper och proof-of-concept från design, framtagning samt test av system för att möjliggöra olika simuleringar och fältprov.
Du kommer att arbeta på en enhet där system bestående av hårdvara och mjukvara samverkar i en simuleringsloop, ett s.k. HWIL-system (HardWare In the Loop).
Som forskningsingenjör hos oss erbjuds du möjligheten att använda både dina praktiska och teoretiska kunskaper för att tillsammans med kollegor och uppdragsgivare lösa problem och uppgifter genom hela utvecklingskedjan. Resultatet av arbetet används för att värdera olika systems telekrigsegenskaper. En sådan förmåga tillför en direkt effekt för svensk och allierades försvarsförmåga.
Beroende på tillämpning kan det förekomma mjukvaruutveckling i olika miljöer och programmeringsspråk. Du har frihet, och med det ett ansvar, att välja en struktur och miljö som passar arbetet.
I arbetet ingår analyser av underlag, simuleringsresultat och fältprov för att vidareutveckla framtagna system samt besvara frågeställningar från våra uppdragsgivare.
Hos oss kommer du att utveckla din kompetens. Detta sker både inom ramen för projektverksamheten och i form av individuellt anpassad kompetensutveckling utifrån dina och organisationens behov.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten Materielnära telekriganalys som tillhör avdelningen Telekrig . Enheten arbetar bland annat med att ta fram och utveckla system som används för att svara på värderingsfrågor från Försvarsmakten. Verksamheten är till stor del experimentellt orienterad och utförs både i labb och ute i fält.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi söker dig med
examen på universitetsnivå inom teknisk fysik, elektronikdesign, datorteknik eller närliggande inriktning, alternativt färdigheter som FOI bedömer som likvärdiga,
aktuell erfarenhet och kompetens för både analog och digital elektronik,
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska,
god praktisk förmåga och stort intresse för teknik samt experimentellt arbete.
minst 10 års erfarenhet inom området vilket omfattar upprättande och genomförande av fältförsök och simuleringsmiljöer där utveckling av de olika ingående delarna så som design av hård- och mjukvara
analys av mätresultat
Som person är du resultatinriktad, självgående och har god analytisk förmåga. Du tar ansvar för ditt arbete som du effektivt driver vidare på ett strukturerat sätt för att leverera efterfrågade resultat i tid. Vidare har du en god kommunikationsförmåga och samarbetar på ett bra och konstruktivt sätt med såväl kollegor som uppdragsgivare. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Meriterande är om du kan:
kritisk betrakta olika uppgifter och se utvecklingsmöjligheter
föra in och utveckla ny teknik, organisera, strukturera och metodiskt arbeta igenom möjligheter och svårigheter för att lösa uppgifter och bedöma risker.
föra öppna diskussioner med kollegor om alternativa lösningar på problem.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Pär Lundö. Fackliga företrädare är Ulf Sterner (Saco-S) och Anette Frid (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
