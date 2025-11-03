Forskningsingenjör med inriktning mot elektronik
2025-11-03
Inom Kiruna atmosfärs- och geofysiska observatorium (KAGO) bedrivs långsiktig mät- och registreringsverksamhet inom rymd- och atmosfärfysik. Denna verksamhet har pågått sedan 1950-talet och syftar till att bättre förstå fysiken i rymden närmast jorden. Rymdväder och norrsken är exempel på spännande områden där dessa data används. Gruppen består av forskare och ingenjörer med olika specialistkompetenser som arbetar tillsammans för att utveckla, driva och analysera data från markbaserade forskningsinstrument för långsiktiga registreringar (observatorieverksamhet). KAGO driver för närvarande ett femtiotal olika instrument på tolv olika platser i Sverige. De flesta är placerade inom Kiruna kommun och därför är tjänsten förlagd till Institutet för rymdfysiks (IRFs) huvudkontor i Kiruna.
Fältarbete vid mätstationer samt internationella samarbeten ingår i arbetet vilket kan innebära både inrikes- och utrikesresor. Framtagande av teknisk dokumentation är en viktig del av arbetet, samt att muntligt kunna kommunicera resultatet av arbetet.Kvalifikationer
Ingenjörsutbildning med inriktning mot elektronik, eller annan likvärdig utbildning i kombination med dokumenterad yrkeserfarenhet som av arbetsgivaren bedöms relevant för tjänsten.
Följande kunskaper krävs:
Grundläggande elektronikkonstruktion, både analog och digital.
Felsökning samt reparation av elektronik
Handhavande av grundläggande elektronisk mätutrustning som: spektrumanalysator, oscilloskop, signalgenerator, m.m..
Goda kunskaper i svenska och engelska. På grund av de omfattande internationella kontakterna är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både engelska och svenska.
Giltigt körkort med minst B-behörighet, manuell växellåda (personbil och lätt lastbil)
Följande kunskaper anses vara meriterande:
Specialkunskaper rörande magnetometrar, magnetiska absolutmätningar, drift och underhåll av magnetiska observatorier.
Erfarenheter rörande något eller några av följande instrument: riometrar, jonosonder, avancerade vetenskapliga kamerasystem (tex. EMCCD) eller infraljudmätningar.
Erfarenheter av kretskortsdesign och layout samt CAD-system för detta (exempelvis kicad). Test och verifiering av prototyper och kretskort.
Kunskaper inom radiofrekvent elektronik (HF till mikrovågor)
Erfarenhet av service och underhåll av antennanläggningar inklusive master.
Mekanisk konstruktion och CAD-system för detta.
Erfarenheter av arbete i Unix (Linux) miljöer
Kunskaper i programmering (C, python, shell-scripts)
Kunskaper om versionshantering (exempelvis git)
Behörighet för elinstallationer
Arbetet medför höga krav på självständighet, noggrannhet, initiativförmåga och förmåga att lösa problem inom många teknikområden. Arbete i fält vid olika typer av väderförhållanden förekommer. Kontakter med myndigheter ingår i arbetet (exempelvis ansöka om bygglov, sändartillstånd, m.m.) God förmåga att samarbeta inom arbetsgruppen såväl som med externa parter är av mycket stor betydelse. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vad kan vi erbjuda dig
Vi kan erbjuda dig en arbetsplats med flexibla arbetstidsavtal, upp till sju veckors semester per år, välutvecklad friskvård med trivselaktiviteter, hälsoförmåner och gym på arbetsplatsen.
Det vi är mest stolta över att kunna erbjuda dig är varierande och intressanta arbetsuppgifter, trevliga kollegor samt en kreativ och fri arbetsplats där alla får sitt eget ansvar.
Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer på vår arbetsplats vilket innebär att vi beaktar jämställdhetsaspekter i det dagliga arbetet och i alla beslutsfattande forum.
Ansökan ska innehålla ett CV och ett personligt brev (max en sida) som beskriver relevant erfarenhet. Ansökan ska även innehålla kontaktuppgifter till två yrkesreferenser.
