Forskningsingenjör inom Tillförlitliga Edge Beräkningar och Nätverk
Mittuniversitetet, Institutionen för data- och elektroteknik / Administratörsjobb / Sundsvall Visa alla administratörsjobb i Sundsvall
2026-02-20
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mittuniversitetet, Institutionen för data- och elektroteknik i Sundsvall
Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Forskningsingenjören kommer att arbeta inom projektet ResilientEdge, ett samarbete mellan Mittuniversitetet och Uleåborgs universitet, Finland.
Projektet fokuserar på att främja forskning inom tillförlitlig (resilient) infrastruktur och tjänster i en värld med osäker och instabil
internetuppkoppling. Ansvaret inkluderar att bedriva forskning och utveckla lösningar för framtida resilienta nätverk och resilienta distribuerade tjänster, inklusive utvärdering av sårbarheter och
implementering av skyddsmekanismer mot hot i heterogena Cloud/Fog/Mist/Edge-miljöer, samt att hjälpa företag i deras process att använda dessa tekniker.
Forskningsingenjören kommer att arbeta med avancerade metoder för att analysera, identifiera och förbättra motståndskraften hos nästa generations nätverk. Inklusive kravinsamling från små och medelstora företag, utveckling av motståndskraftiga skalbara edge-plattformsarkitekturer, implementering av AI för motståndskraftig infrastruktur, motståndskraftig distribuerad inferens och hyperlokala beräkningar med tiny edge AI.
I detta arbete kommer forskningsingenjören även att samarbeta med ett tvärvetenskapligt forskarteam och delta i forskningsprojekt. Arbetet inom denna tjänst kommer att utföras vid forskargruppen Kommunikationssystem och nätverk vid STC forskningscenter, i nära samarbete med internationella akademiska och industriella partners. Samarbete med industripartners och forskningsinstitut är därför en viktig del av arbetet, och undervisningsmöjligheter kan finnas tillgängliga beroende på projektets omfattning.
Behörighet
Den som ska anställas som forskningsingenjör ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/?item=311447.
Kandidaten måste ha en mastersexamen, eller motsvarande, i datavetenskap, datateknik eller elektroteknik. Masters får vara avlagd högst tre år före sista ansökningsdag.
Bedömningsgrunder
Kandidaten krävs att ha dokumenterad expertis och bevisad forskningserfarenhet inom energieffektiv distribuerade system-design, inklusive djupgående expertis inom Federated learning på begränsade enheter. Du måste också ha praktisk erfarenhet av att implementera
Cloud-Native Edge Computing med specifik kunskap om att driftsätta Kubernetes och mikrotjänster vid nätverkens utkant. En dokumenterad förmåga att skriva högkvalitativ kod i Python för distribuerade applikationer och förmågan att arbeta med IoT-enheter som Raspberry Pi är också viktigt.
Tidigare erfarenhet av följande ämnen är meriterande: Cloud/Fog/Edge-kontinuumet, resilient edge-infrastruktur, resilient edge AI-tjänster, federated learning, hyperlokal/tiny edge AI, distribuerad uppgiftsavlastning och industriella IoT-nätverk. Dina personliga egenskaper
Tjänsten kräver god samarbetsförmåga och flexibilitet, samt förmåga att arbeta både självständigt och i team. Sökanden ska ha stark analytisk och problemlösande förmåga, samt utmärkta kommunikationsförmågor i engelska, både muntligt och skriftligt. Ytterligare önskvärda egenskaper är nyfikenhet, kreativt tänkande, uppfinningsrikedom, egna initiativ och målinriktad förmåga.
Övriga bedömningsgrunder
Sökanden bör kunna kommunicera forskningsresultat till både akademiska och icke-akademiska målgrupper. Erfarenhet av arbete i internationella miljöer anses meriterande. Andra bedömningskriterier inkluderar större mjukvaruprojekt och andra aktiviteter relevanta för tjänsten.
Handläggning
Anställningen bereds i enlighet med https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/?item=311447.
Anställning och tillträde
Anställningen är en särskild visstidsanställning på heltid under 11 månader från 2026-04-01 eller enligt överenskommelse.
Anställningsort: Sundsvall
Information
För mer detaljerad information kontakta prefekten, docent Patrik Österberg, patrik.osterberg@miun.se
, eller projektledaren docent Stefan Forsström, stefan.forsstrom@miun.se
. Så ansöker du
Dokument som ska bifogas ansökan:
- Personligt brev (max 1 sida)
- CV
- Redovisning av forskningsintressen (max 1 sida)
- Kopior av officiella betyg och examensbevis (masterexamen + kandidatexamen), samt deras engelska översättningar (svenska intyg accepteras), samt Diploma Supplement
- Länkar till master och kandidatuppsatser
- Kontaktuppgifter till två referenspersoner
- Andra dokument som sökanden vill hänvisa till
- Ansökningshandlingarna ska vara inlämnade på engelska eller svenska.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2026-03-13.
Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.
Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MIUN 2026/520". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mittuniversitetet
(org.nr 202100-4524) Arbetsplats
Mittuniversitetet, Institutionen för data- och elektroteknik Jobbnummer
9754448