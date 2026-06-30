Forskningsingenjör inom marina ekosystem och global förändring
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet / Biologjobb / Umeå Visa alla biologjobb i Umeå
2026-06-30
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Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
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Vi söker en motiverad forskningsingenjör för att undersöka effekterna av global förändring på marina ekosystem, med särskilt fokus på (sub)arktiska och tropiska breddgrader. Anställningen är på heltid i 11,5 månader. Förväntat startdatum är oktober 2026, eller enligt överenskommelse.
Om Umeå marina forskningscentrum och institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Umeå marina forskningscentrum (UMF) är en arbetsenhet inom Umeå universitet och ligger i Norrbyn, 40 km söder om Umeå. UMF:s strategiska uppdrag fokuserar på forskning, utbildning, miljöövervakning och offentligt engagemang och är värd för forskningsinfrastruktur och plattformar i världsklass, inklusive mesokosmer, forskningsfartyg och ett vetenskapligt dykteam. Mer information finns här. UMF är nära sammankopplat med Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap som bedriver världsledande forskning och erbjuder en utmärkt vetenskaplig miljö och enastående möjligheter för forskare att utvecklas och specialisera sig inom sina vetenskapliga intresseområden.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Du kommer att bli en del av ett dynamiskt internationellt team lett av professor Nick Kamenos och dr Heidi Burdett, med möjligheter att samarbeta med olika tvärvetenskapliga partners. Denna anställning kommer att vara en del av professor Kamenos och dr Burdetts forskargrupp med nära kopplingar till EcoChange Strategic Research Area.
Anställningen kommer att stödja forskning som undersöker hur miljöförändringar påverkar funktionen, motståndskraften och ekosystemtjänsterna hos kustnära marina ekosystem. Detta kommer att kombinera fältarbete, laboratorieexperiment och beräkningsmetoder, med särskilt fokus på fotosyntes, kolomsättning och biomineralisering av kustnära livsmiljöer, inklusive korallalgbäddar, korallrev, tångbestånd och mangroveskogar. Detta arbete kommer att bidra till att utveckla innovativa, naturbaserade lösningar för bevarande av biologisk mångfald, kustrestaurering, blue carbon och hållbar förvaltning av marina miljöer.Kvalifikationer
Vi söker en forskningsingenjör med masterexamen (eller högre) inom marin- eller miljövetenskap.
Krav på färdigheter är:
Stark bakgrund inom marin/akvatisk ekosystemvetenskap
Erfarenhet av experimentell design och insamling, bearbetning och tolkning av ekologiska, biogeokemiska och/eller fysiologiska datamängder
Erfarenhet av att genomföra marina/akvatiska mesokosmexperiment och/eller fältarbete
Expertis inom avancerad statistisk analys
Erfarenhet av datakurering och god datastyrning
Utmärkta kommunikationsfärdigheter i engelska (muntliga och skriftliga)
Vi söker en kreativ, självständig och samarbetsinriktad forskningsingenjör med entusiasm för tvärvetenskaplig forskning inom en internationell forskningsmiljö. Meriterande är tidigare erfarenhet av att arbeta i ett samarbetsteam, körkort och/eller dokumenterad meritlista inom forskningspublikationer och/eller konferenspresentationer.
Den huvudsakliga arbetsplatsen kommer att vara Umeå marina forskningscenter.Så ansöker du
Skicka din ansökan, skriven på engelska, via universitetets rekryteringssystem Varbi. Observera att dokumenten måste vara i PDF-format. Din ansökan ska innehålla:
Ett personligt brev som beskriver varför du söker denna tjänst och hur du uppfyller kriterierna
CV, inklusive kontaktuppgifter till två referenspersoner
Examensbevis
Sista ansökningsdag är 2026-07-31.
Kontaktuppgifter
Dr Heidi Burdett; heidi.burdett@umu.se
Professor Nick Kamenos; nick.kamenos@umu.se
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874), https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Norrbyn (visa karta
)
905 71 HÖRNEFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Kontakt
SACO -S saco@umu.se Jobbnummer
9985985