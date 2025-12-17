Forskningsingenjör inom kryo-EM och kryo-ET
2025-12-17
Institutionen för biokemi och biofysik.
SciLifeLab (https://www.scilifelab.se/)
är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten.
Administrativt kommer anställningen att placeras vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet. För mer information om vår verksamhet, se vår webbplats: http://www.dbb.su.se/.
Vi söker någon som är engagerad och vill bidra med sina färdigheter för att stärka struktur- och cellbiologisamhällena samt säkerställa smidig åtkomst, stöd och utbildning för våra användare. Anläggningen är en del av cryo-NET, det nordiska cryo-EM-nätverket, och samarbetar nära med avancerad ljusmikroskopi, NMR-spektroskopi och strukturell massespektrometri vid de svenska SciLifeLab-infrastrukturerna för att möjliggöra fullt integrerade multimodala bild- och strukturarbetsflöden; från molekyler till celler.
Cryo-EM-enheten vid Stockholmsnoden är placerad på SciLifeLab-campuset i Solna och är utrustad med en Titan Krios G2 utrustad med Ceta CMOS-kamera, Falcon III och Gatan K3 BioQuantum-detektorer; en Titan Krios G3i utrustad med Ceta-D-kamera och Gatan K3 BioQuantum-detektor; samt en Talos Arctica utrustad med Falcon 4i och Selectris energifilter samt Ceta CMOS med EPU-D för diffraktion. För provberedning och korrelativa arbetsflöden är enheten utrustad med en Chameleon-provfrysare, ett Primo-mikropatterningsystem och ett Leica Cryo Thunder-mikroskop.
Kandidaten kommer att:
- Säkerställa underhåll av instrumenten genom regelbunden kontakt med leverantörernas systemingenjörer.
- Träna och stödja användare i provberedning och datainsamling (både för single-particle och tomografi).
- Ge rådgivning och praktisk vägledning i dataprestanda och analys, och hjälpa användare att implementera toppmoderna pipelines för både single-particle och cryo-ET-arbetsflöden.
- Bidra till utvecklingen av cryo-ET- och volym-EM-kapaciteter (såsom plasma FIB-SEM) samt korrelativa arbetsflöden som kopplar cryo-EM till avancerad ljusmikroskopi.
- Samarbeta nära med forskare över hela Sverige och Norden och stödja projekt som spänner över molekylära, cellulära och systemnivåfrågor inom biologi och medicin.Kvalifikationer
- Doktorsexamen eller motsvarande kompetens inom strukturbiologi, biofysik, cellbiologi eller närliggande områden.
- Praktisk erfarenhet av att arbeta med avancerad cryo-EM-utrustning för datainsamling och analys (antingen single-particle-cryo-EM eller tomografi och subtomogram-averaging).
- Idealiskt sett har kandidaten även erfarenhet av volym-EM eller micro-ED.
- Goda tekniska färdigheter samt stark kommunikations- och undervisningsförmåga, med entusiasm för användarutbildning och samarbetsinriktad forskning.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Ytterligare information lämnas av Dr. Marta Carroni, tfn 08-16 10 13, mailto:marta.carroni@scilifelab.se
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
