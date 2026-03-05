Forskningsingenjör inom atmosfärs- och miljövetenskap
Stockholms Universitet / Kemistjobb / Stockholm Visa alla kemistjobb i Stockholm
2026-03-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten.
Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap och biogeokemi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.
Enheten för atmosfärsvetenskap (AcesL) har 45 anställda och har som huvudsakligt mål att studera atmosfäriska processer och utvärdera människans påverkan på luftens sammansättning i relation till luftkvalitet, människors hälsa och klimat
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/institutionen-for-miljovetenskap.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Enheten för atmosfärsvetenskap söker en forskningsingenjör som kan stödja laboratorie- och fältexperiment och bidra till den dagliga verksamheten. Den som får tjänsten kommer att ha följande huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Stödja forskningsverksamheten, instrumentutvecklingen och driften vid AcesL.
- Ansvar för smidig drift av laboratorieinfrastrukturen vid AcesL.
- Installation och service av instrumentering på olika fältplatser i Sverige och utomlands samt stöd till forskare under fältexperiment.
- Instrumenterings service och kalibrering för att säkerställa datakvalitet.
- Aktivt stöd till utvecklingen av nya instrument- och experimentmetoder.Kvalifikationer
- Utbildningsnivå motsvarande gymnasieutbildning eller motsvarande är ett krav. Högre utbildning inom teknik, atmosfärs- eller miljövetenskap är meriterande.
- Utbildning inom maskinteknik eller elektroteknik eller väl dokumenterade kunskaper inom dessa eller motsvarande områden är starkt meriterande.
- Erfarenhet av experimentell atmosfärs- eller miljöforskning är meriterande.
- Kunskaper i elektronik, datainsamling, relaterad programvara och datahantering (t.ex. LabView, Python) är meriterande.
- Flytande engelska (i tal och skrift) är ett krav.
- Kunskaper i svenska är meriterande.
- Beredskap att resa även under längre perioder.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av enhetschef, forskare Radovan Krejci, tfn 08-674 72 24, mailto:radovan.krejci@aces.su.se
, eller professor Paul Zieger, tfn 08-674 76 34, mailto:paul.zieger@aces.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-0749-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Institutionen för miljövetenskap Jobbnummer
9778571