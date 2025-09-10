Forskningsingenjör inom antikroppsteknologi och cellulära terapier
2025-09-10
Beskrivning av arbetsplatsen
Institutionen för immunteknologi med forskning som spänner från avancerad teknikutveckling till biomedicinsk forskning.
Huvudsakliga forskningsområden inkluderar immunonkologi, sensibilisering och biomarkörer. Avancerade teknologier används inom institutionen, inklusive genomik och transkriptomik, antikroppsutveckling baserad på fagdisplay, storskalig masspektrometribaserad proteomik, och tillhörande bioinformatik. Institutionen ansvarar även för flera studentkurser och vi erbjuder högkvalitativa utbildningar på grund- och forskarnivå. På institutionen arbetar ca 35 personer.
Det primära fokuset för tjänsten är på användning av tekniska plattformar för utveckling av humana antikroppar och andra relevanta molekyler för terapi.
Tjänsten är kopplad till https://www.createhealth.lth.se/
som är en centrumbildning med fokus på att använda avancerad teknologi för att avancera cancerforskning inom en rad område och administreras inom ramen för Institutionen för immunteknologi. Genom samarbetsprojektet L2Bridge som närmaste fem åren stöttas av en donation (https://www.lu.se/artikel/storsta-donationen-till-lunds-universitet-i-modern-tid)
från Fru Berta Kamprads stiftelse så görs nu en satsning på antikroppsutveckling.
Tjänsten innebär även arbete inom den nationella infrastrukturen SciLifeLabs enhet https://www.scilifelab.se/units/display-and-selection-technologies/som
är en del av den nationella forskningsplattformen https://www.scilifelab.se/units/ddd-platform/.
Dess roll är att på ett nationellt plan med ett fokus på antikroppsutveckling verka för translationell utveckling av akademiska forskningsupptäckter mot terapeutisk användning i kliniken,
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos osshttps://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I tjänsten som forskningsingenjör kommer arbetsuppgifterna vara projektfokuserade och varierar därför över tid men kan övergripande delas in i (i) etablering och skötsel av fysiska och digitala plattformar relaterade till molekylärt och cellbiologiskt arbete. (ii) Selektera och ta fram antikroppskandidater med hjälp av fagdisplayteknologi och relaterat nedströms arbete med karakterisering och antikroppsproduktion. (iii) Molekylära och cellulära assays för utveckling och utvärdering av funktionalitet hos antikroppskandidater och andra molekylära scaffolds. I arbetsuppgifterna ingår också att dokumentera och rapportera resultaten av ditt arbete och att samverka i forskningsmiljön. Då vår verksamhet är en del av universitetet så förkommer även arbetsgifter inom undervisning och utbildning, såsom ex handledning av studenter vid laborationer. Även institutionsgemensamma ansvarsuppgifter förekommer.Publiceringsdatum2025-09-10Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Du har en magister- eller civilingenjörsexamen, eller motsvarande utländsk examen, inom bioteknik, cell- eller molekylärbiologi, biokemi, biofysik, immunologi eller liknande område.
- Du har yrkesmässig praktisk experimentell erfarenhet av att utveckla nya cellulära assays, hantera celler och/eller vävnad
- Du har yrkesmässig praktisk experimentell erfarenhet av molekylärbiologiskt arbete
- Du har en god förmåga att kommunicera på engelska, både muntligt och skriftligt
Meriterande för anställningen är:
- Du har erfarenhet från läkemedels-/bioteknikindustrin
- Du har erfarenhet av fagdisplayteknologi eller liknande kombinatorisk biblioteksteknologi.
- Du har erfarenhet från mjukvaror som hanterar antikropps-relaterade flöden
- Du har erfarenhet av protein engineering
- Du har yrkesmässig praktisk experimentell erfarenhet av proteinproduktion och karakterisering
- Erfarenhet av immunkemiska analystekniker
- Du har erfarenhet av att planera och driva läkemedelsprojekt
- Du har en gedigen meritlista av självständigt arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig kompetens och utöver ovan nämnda kvalifikationer förväntas även en framgångsrik kandidat även uppfylla följande krav:
- Du har en utmärkt samarbetsförmåga och ett mål- och resultatinriktat fokus.
- Du har en mycket god problemlösande analytisk förmåga med en självständig, strukturerad och noggrann arbetsstil
- Du har intresse och förmåga att lära dig och tillämpa nya metoder och arbetssätt
- Du har en hög grad av integritet, motivation och flexibilitet i arbetet
Övrigt
Anställningen är tillsvidare med omfattningen 100 procent med tillträde den 1 november 2025 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)".
Välkommen med din ansökan!
