Forskningsingenjör inom - prediktiv styrning för bränslecellshybridfordon
2025-12-19
Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Enheten för Mekatronik söker en reglertekniker för att utveckla hälsomedvetna modeller för prediktiv styrning (MPC) för bränslecellshybridfordon (FCHEV).
Bränslecell HEV:er erbjuder en långsiktig lösning för hållbar och effektiv transport. Eftersom bränsleceller har långsamma dynamikska egenskaper och snabb nedbrytning så är optimal och prediktiv reglering av energihantering avgörande för att maximera energieffektiviteten och förlänga livslängden. De flesta studier inom detta område utforskar optimering och deep learning metoder för att hitta de globala optimala lösningar offline och verifiera resultaten genom model-in-the-loop simuleringar, men detta projekt betonar realtids-MPC som kan köras på fordonets inbyggda processorer. Jämfört med den befintliga reglermetoden förväntas den nya MPC-lösningen medföra fyra stora förbättringar:
- Den totala energiförbrukningen, inklusive både vätgas- och elnätkostnader, ska minskas med cirka 10 %, särskilt på långdistanskörning.
- Det totala antalet av- och påslagningar av bränsleceller ska minskas, och frekventa växlingar under korta tidsperioder måste undvikas.
- Batteriets och bränslecellens livslängd ska tydligt förlängas genom att eliminera onödiga effekttoppar och tilldela "optimala" driftpunkter.
- Den skalbara MPC-lösningen ska vara anpassningsbar till olika typer av bränslecellsbaserade hybridelektriska fordon (FCHEV).
Projektresultaten kommer slutligen att tillämpas på ett fysiskt testfordon. Den utvecklade MPC-styrenheten ska kunna köras i realtid på en mikroprocessor inbyggd i fordonet.
Några av de viktigaste ansvarsområdena inkluderar (1) forskning och utveckling av MPC-styrenheten; (2) testa styrenheten på både simulering och ett fysiskt fordon; (3) jämföra den utvecklade MPC-styrenheten med toppmoderna energihanteringsstyrenheter för FCHEV:er.Kvalifikationer
- Avlagd examen på grundnivå eller avancerad nivå (högskoleutbildning) inom ämnet för reglerteknik, elfordon, hybriddrivlinor och/eller bränslecellssystem eller motsvarande kompetens.
- Erfarenhet av dynamisk programmering, blandad heltalsprogrammering, modellprediktiv styrning och förstärkningsinlärning.
- Kunskap om hybridelfordon, bränslecellssystem och batterihantering.
- Du måste vara väl bevandrad i ett eller flera av följande språk och verktygslådor: MATLAB/Simulink/Simscape, Python, CasADi, fmincon, etc.
Meriterande
- Skrivande av vetenskapliga artiklar
- Erfarenhet av doktorandstudier inom ett relaterat område.
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Personligt brev, max 2 sidor långt
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 11 mån, med tillträde enligt överenskommelse.
För ihttps://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
