2021-07-07Forskningsaktiviteten för forskningsingenjören kommer huvudsakligen vara fokuserad på att analysera spatiella genuttryck är reglerade i däggdjursvävnader.Detta arbete kommer att involvera insamling av data med hjälp av den senaste tekniken, bland annat med Spatial Transcriptomics metoden. Inom ramen för detta projekt kommer vi att engagera forskare runt om i Europa för att dra nytta av detta unika projekt.För detta ändamål söker vi en forskningsingenjör med tidigare erfarenhet av in situ-tekniker för att studera nukleinsyror i vävnader, map dataanalys och kunskap inom R/Pyhon.Forskningsingenjören kommer att vara placerad vid KTH, avdelningen för genteknik, SciLifeLab (Science for Life Laboratory), Solna/Stockholm.Vi erbjuder- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö- Avlagd examen på grundnivå eller avancerad nivå (högskoleutbildning) inom ämnet för anställningen eller motsvarande kompetens.- Erfarenhet med molekylär analys av nukleinsyror in situ och erfarenhet av programmering (python, R)MeriterandeErfarenhet med Spatial Transcriptomics metoden samt Spatial Transcriptomics dataanalys är meriterande.Vi söker en person med god problemlösande analysförmåga och bra samarbetsförmåga. Samtidigt kan du arbeta självständigt. Du besitter god ämnes- och yrkesskicklighet. Du är medveten om mångfald- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).Om anställningenAnställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 24 mån, med tillträde enligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-08-13