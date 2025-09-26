Forskningsingenjör, 1-2, med inriktning på processer vid Lund Nano Lab
Lunds Universitet, LTH / Maskinreparatörsjobb / Lund Visa alla maskinreparatörsjobb i Lund
2025-09-26
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet, LTH i Lund
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Institutionen för fysik driver den världsledande nanofabrikationsanläggningen för halvledare, Lund Nano Lab (LNL).
LNL är en del av Myfab - den nationella infrastrukturen för mikro- och nanotillverkning. Det är en nyckelinfrastruktur för Nanolund, Centrum för nanovetenskap vid Lunds universitet, som är världsledande inom materialvetenskap och tillämpningar av nanostrukturerade halvledare. LNL omsätter ca. 45 MSEK årligen och består av cirka 1200 m2 laboratorieyta varav 600 m2 är betecknat halvledarrenrum. Labbet är värd för cirka 80 verktyg, vilka utför deponering, tillväxt, etsning och mönstring av halvledarmaterial. Det finns också ett antal specialiserade instrument för karakterisering och mätning. Labbet har över 140 aktiva användare från akademi och industri. LNL-teamet inkluderar 11 högt kvalificerade forskare, ingenjörer och tekniker, inklusive ett antal doktorander, som är fokuserade på att hålla anläggningen och, utrustning tillgänglig och tillhandahålla en service till alla användare så att de kan bedriva sin forskning.
Lund Nano Lab söker en till två erfarna processingenjörer med inriktning på litografi och allmän tillverkning. I denna roll kommer den framgångsrika kandidaten att genomföra projekt för förbättring av processer, utrustning och material till stöd för användarbasen och i samarbete med utrustningstillverkare. Detta innebär exceptionellt lagarbete och samarbete med andra ingenjörer i LNL-teamet och med utrustningstillverkare för att uppnå utmanande, långsiktiga forskningsmål. Du kommer att ha kontakt med studenter, forskare och ingenjörer för att ge utbildning och stöd för utvalda processer och utrustning, rapportering till Operations Manager för LNL. Vi planerar att bygga ett nytt renrum på Science Village i Lund för att fördubbla den nuvarande kapaciteten, så det här är en exceptionellt spännande tid att ansluta sig till teamet.
För mer information: https://www.nano.lu.se/facilities/lund-nano-labPubliceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Ansvaret kommer att omfatta:
se till att processverktygen är i gott skick och redo att användas
utbilda och utfärda licenser till nya användare
utarbeta och dokumentera processpecifikationer och förmågor
upprätta eller utveckla dokumentation för kalibreringsrutiner, baslinjeprocesser, verktygsövervakning och förfaranden för återställning av verktyg (i samarbete med utrustningstillverkare, kollegor och användarna)
ge konsultation och användarstöd för nya processer. Säkerställa att nya processer är kompatibla med befintliga processer
felsökning av processer och utrustning. Samarbeta med leverantörer för teknisk hjälp och support när problem uppstår med verktygen
förbättra och utöka processprestanda för alla användare
bistå eller leda anskaffning av ny utrustning för Lund NanoLab och samordna arbetet med utrustningsingenjörer och anläggningsansvarig under installation/start och acceptanstestningKvalifikationer
Krav för anställningen är:
universitetsexamen på kandidat- eller masternivå inom relevant område, t.ex. kemiteknik, fysik, kemi, materialvetenskap eller liknande utbildning
flera års erfarenhet av processutveckling inom ett relevant område
dokumenterad förmåga att felsöka befintliga processer
en grundlig förståelse för det ömsesidiga beroendet mellan process och hårdvara
goda kunskaper i engelska i tal och skrift, inklusive förmågan att skriva teknisk dokumentation
du har en serviceinriktad inställning med god kommunikationsförmåga
god förmåga att samarbeta
Meriterande för anställningen är:
erfarenhet av utrustning för bearbetning av halvledare, i synnerhet av litografi (E-Beam, UV, DUV, Direct Laser Writer, etc.)
praktisk erfarenhet av utveckling av halvledarprocesser
kunskap om grundläggande principer för bearbetning av halvledare
förmåga att utföra grundläggande felsökning av processer
förmåga att använda komplicerad processutrustning
erfarenhet av grundläggande dataanalys, t ex I-MR, för att stödja processövervakning och stabilitet
utmärkt förståelse för säkerhetsrisker som är förknippade med användning av olika renrumsutrustning
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn ska också att tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och förstärker det administrativa arbetet inom enheten/avdelningen och bidrar till dess framtida utveckling.Övrig information
Anställningen är tillsvidare med omfattning 100 %. Provanställning kan komma att bli aktuellt.
Tillträde 2025-11-01 eller enligt överenskommelse.
Instruktioner för ansökan
Tjänsten söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av tjänsten och på vilket sätt tjänsten motivera dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande och annat som du vill åberopa (kopior av betyg, information till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2025/2631". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet, LTH Kontakt
Luke Hankin, rekryterande chef luke.hankin@fysik.lu.se +462223647 Jobbnummer
9528396