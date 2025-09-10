Forskningshandläggare till Cyberförsvarsledningen
2025-09-10
Försvarsmaktens system utsätts dagligen för påfrestningar av främmande aktörer. Vill du värna om Sverige och vår rätt att leva som vi själva väljer i en digitaliserad värld?
Försvarsmaktens cyberförsvarsledning fortsätter växa och nu letar vi efter dig med ett stort intresse för forskning, utveckling och innovation inom cyberförsvarsområdet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som forskningshandläggare kommer du att arbeta på militärstrategisk nivå med stöd till planering och koordinering av forskning och teknikutveckling för Försvarsmaktens cyberförsvar. Du förväntas arbeta med utvecklingsfrågor inom ramen för olika forum och projekt, både nationella och internationella såsom EU och Nato. Som handläggare kommer du även att skriva rapporter och producera beslutsunderlag för cyberförsvarsledningen.
I arbetet ingår att hantera komplexa problem av stor vikt för cyberförsvaret utifrån övergripande policy och målsättningar. Du arbetar självständigt med tilldelade uppgifter i samverkan med interna mottagare samt externa produkt-, tjänste- och forskningsleverantörer.
Exempel på arbetsuppgifter är att stödja samordning, inriktning och uppföljning av forskning och teknikutveckling inom cyberförsvarsområdet. Tjänsten innebär också aktivt arbete med innovationsfrågor, såväl nationellt som internationellt, och att säkerställa att forskning och teknikutveckling kommer till praktisk nytta i verksamheten.Publiceringsdatum2025-09-10Kvalifikationer
Vi ser att har en relevant akademisk examen på lägst kandidatnivå, eller motsvarande militär utbildning. Dessutom bör du ha minst tre års arbetslivserfarenhet där du arbetat med forsknings- och/eller utvecklingsrelaterade frågor inom näringsliv eller offentlig förvaltning.
Du har förmåga att analysera, sammanställa och presentera material både muntligt och skriftligt på såväl svenska som engelska. Du har dokumenterad erfarenhet av analytiskt arbete och erfarenhet av att skapa och bibehålla goda relationer såväl internt som externt egen organisation.
Meriterande kvalifikationer
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom försvarssektorn samt master- eller doktorsexamen inom relevant område. Vi värdesätter också utbildning och erfarenhet som projektledare samt erfarenhet av att leda eller inrikta försvarsrelaterad forskningsverksamhet.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig med intresse av att på samma gång utvecklas inom militärstrategiska ledningsfrågor och cyberförsvar. Du har hög inlärningskapacitet och håller dig aktivt uppdaterad inom ditt arbetsområde. Du trivs med ett högt tempo, är prestigelös, tycker om att arbeta i grupp och har en god samarbetsförmåga. Du kan självständigt driva ärenden och arbetsuppgifter. Vi ser att du är en stabil person med hög integritet och förmåga att ta initiativ och hitta lösningar. Du är analytisk och har en god förmåga att se samband mellan detaljer i en större kontext. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övrigt
Tjänsten är heltid, tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning, tillträde efter överenskommelse. Arbetsort är Stockholm. Resor inom såväl Sverige som internationellt förekommer.
Urvalsprocessen kommer att kompletteras med arbetspsykologiska tester.
Inom Försvarsmaktens cyberförsvar erbjuds du kontinuerligt kompetensutveckling så att du vidareutvecklas i din roll och får de förutsättningar som krävs för att du ska lyckas med ditt uppdrag.
Upplysningar om befattningen
Eventuella frågor skickas till cyberintresse@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Eventuella frågor skickas till cyberintresse@mil.se
Fackliga företrädare
Försvarsförbundet, OFR/S Kjell Tetzlaff
SACO Stefan Ungerth
SEKO Lise-Lotte Larsson
OFR/O Arne Nilsson
Samtliga nås via växel 08-788 75 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-07. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Mejla ansökan till cyberintresse@mil.se
, ange referens 2950 i ämnesraden.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
