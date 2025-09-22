Forskningschef - inriktning mot fordonssystem och körsimulering
2025-09-22
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, söker en engagerad forskningschef med goda ledaregenskaper. Vill du kombinera det med att jobba med samhällsnytta? Då är VTI din nästa arbetsplats.
Om rollen
Dina arbetsuppgifter blir att, utifrån VTI:s verksamhetsmål, leda och utveckla enhetens verksamhet och medarbetare. Som chef har du ansvaret för att, tillsammans med dina medarbetare, generera nya forskningsidéer och ansökningar samt att initiera och genomföra olika FoU-projekt och satsningar. Arbetet innebär också deltagande i och ledning av forskningsprojekt samt täta kontakter med uppdragsgivare. Du ansvarar för enhetens vetenskapliga kvalitet, projekt och strategier.
Som forskningschef är du en aktiv företrädare för VTI och enheten när det gäller samverkan i såväl nationella som internationella sammanhang. Du ska skapa goda förutsättningar för samverkan med andra forskningschefer och medarbetare för att bidra till VTI:s fortsatta utveckling inom transportforskningen.
Du har personal- och ekonomiansvar. Du rapporterar till avdelningschefen för avd. Trafik och trafikant och ingår tillsammans med övriga forskningschefer i avdelningens ledningsråd.
Tjänsten är placerad i Linköping eller Göteborg.
Om dig
Du har doktorsexamen eller motsvarande inom ett relevant område och erfarenhet av eget ledarskap, helst med fullt personal- och budgetansvar. Du har även bedrivit forskning inom det relevanta området. Du har väldokumenterad erfarenhet av att initiera och externt finansiera forskning samt är internationellt välrenommerad inom ditt område. Erfarenhet av forskningssamarbete inom EU är meriterande.
Arbetet kräver utvecklade externa nätverk inom transportområdet och intresse för marknadsföring och affärsmässiga kontakter. Du är kommunikativ och har goda språkkunskaper i svenska och engelska.
Om VTI
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är en uppdragsmyndighet som bedriver tillämpad forskning och kvalificerade utredningar inom transportområdet. Vi är cirka 250 medarbetare och har en årlig omsättning på omkring 300 miljoner kronor. Huvudkontoret finns i Linköping medan övriga kontor finns i Stockholm, Göteborg och Lund.
Enheten Fordonssystem- och körsimulering, FSK bedriver framstående forskning inom fordonssystem, farkostteknologi och simulering. Tillämpning finns inom samtliga transportslag och riktar sig ofta mot teknikutveckling inom elektrifiering, automatisering, digitalisering och elektrifiering. De senaste åren har tillämpning av AI inom transporter också blivit en alltmer aktuell fråga. Mycket av verksamheten sker i samverkan med andra enheter och externa parter, ofta med koppling till beteendevetenskapliga frågeställningar eller forskning relaterat till miljö- och energi. Enheten utvecklar och driver en del av VTI:s viktiga forskningsutrustning; avancerade körsimulatorer, VR/XR-labb samt utrustning för att mäta väg- och däckinteraktion. Mycket av mjukvaran till dessa utrustningar utvecklar vi själva vilket utgör en viktig del av verksamheten. Enheten har ca 20 medarbetare och finns i Linköping, Göteborg och Lund.
Mer information om VTI och specifikt enheten FSK hittar du här: FSK
