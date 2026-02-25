Forskningsassistent sökes till forskningsprojekt inom periimplantit
BeauTand AB / Biomedicinjobb / Lund Visa alla biomedicinjobb i Lund
2026-02-25
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BeauTand AB i Lund
Vill du arbeta i en modern tandläkarmiljö där klinisk kvalitet och vetenskaplig utveckling går hand i hand? BeauTand söker nu en engagerad forskningsassistent till ett tvåårigt forskningsprojekt inom periimplantit, med möjlighet till förlängning.
BeauTand är en modern tandläkarklinik belägen i centrala Lund med 5 fullt utrustade behandlingsrum samt ett dedikerat panorama- och CBCT-röntgenrum. Kliniken arbetar digitalt och med moderna behandlingsmetoder, med högt fokus på kvalitet, patientsäkerhet och långsiktiga behandlingsresultat. Vårt team består idag av, en verksamhetsansvarig, tre tandläkare, tre tandsköterskor, en tandhygienist och en övertandläkare (disputerad käkkirurg). Vi är ett sammansvetsat team som värdesätter kvalitet, samarbete och ett professionellt men personligt bemötande.
Om forskningsprojektet
Projektet fokuserar på diagnostik, riskfaktorer, behandling och långtidsuppföljning av periimplantit. Målet är att systematiskt samla in och analysera kliniska data för att bidra till förbättrade behandlingsprotokoll och ökad kunskap inom implantatbehandling.
Arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Klinisk dokumentation och strukturerad datainsamling
Assistera vid undersökning och behandling av implantatpatienter
Radiologisk dokumentation och sammanställning
Administrativ hantering kopplad till forskningsprojektet
Sammanställning och analys av forskningsdata
Medverkan i vetenskaplig rapportering och projektuppföljning
Vi söker dig som:
Har bakgrund inom odontologi (t.ex. tandläkarstudent eller motsvarande utbildning)
Har stort intresse för implantologi och periimplantit
Är noggrann, strukturerad och analytisk
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har god administrativ förmåga och vana att arbeta digitalt
Trivs med ansvar och självständigt arbete
Erfarenhet av forskningsarbete är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder:
Heltidstjänst (100%) under två år med möjlighet till förlängning
Handledning inom klinisk forskning
Möjlighet till vetenskaplig meritering och eventuell publikation
En modern och fullt digital arbetsmiljö
Ett engagerat och kompetent team
Konkurrenskraftig ersättning
Friskvårdsbidrag
Om du är intresserad av tjänsten:
Skicka din ansökan och CV till hr@beautand.se
senast 10:e mars 2026. Urval och intervjuer sker löpande. I din ansökan vill vi att du beskriver din motivation till att arbeta med forskning och ditt intresse för periimplantit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-Mail
E-post: hr@beautand.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Forskningsassistent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BeauTand AB
(org.nr 556976-7527)
Knut Den Stores 2 (visa karta
)
222 21 LUND Jobbnummer
9764217