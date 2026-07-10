Forskningsassistent, livscykelanalys av fisk odlad i kraftverksdammar
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Naturvetarjobb / Uppsala Visa alla naturvetarjobb i Uppsala
2026-07-10
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Institutionen för energi och teknik
Om jobbet
Anställningen innebär att jobba med insamling, analys och tolkning av livscykelanalysdata för fisk odlad i norrländska kraftverksdammar och de senare led som behövs för att fisken ska nå konsument, så som fiskslakteri- och handelsled. För närvarande odlas mindre än 10 000 ton fisk i Sverige, men i en andra studie, som också ingår i arbetsuppgifterna, ska en livscykelanalys göras av att införliva uppskalade mängder fisk, ca 100 000 ton, i den svenska kosthållningen, för att testa effekten av olika kostskiften. Arbetet ingår i forskningsprojektet Fiskodling i Norr, som syftar till att undersöka om och hur röding och regnbågslax kan odlas på ett uthålligt vis i befintliga kraftverksdammar i Norrlands inland utifrån ett biologiskt, ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Arbetet sker i nära samarbete med SLU Umeå och externa projektpartners, varför resor i tjänsten kan förekomma.
I uppdraget ingår även att bidra till arbetet med vetenskapliga publikationer och kommunikation av forskningsresultat.Publiceringsdatum2026-07-10BakgrundKvalifikationerKvalifikationer
Masterexamen eller motsvarande i ett för anställningen relevant ämne såsom teknologi, biologi, miljövetenskap, livsmedelsvetenskap eller hållbar utveckling.
Innehavaren av tjänsten ska kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska.
Meriterande:
Kännedom om fiskbranschen, färdigheter i modellering i livscykelanalysverktyg samt erfarenheter från livscykelanalys av foder, fiskodling, livsmedelsindustri och hela livsmedelssystem är meriterande.
Även metodmässiga kunskaper inom livscykelanalysområdet inklusive nyare aspekter som biologisk mångfald eller djurvälfärd är meriterande, liksom förmåga att skriva vetenskaplig text och grafiskt visualisera forskningsresultat.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete.Om företaget
Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har stor kompetens inom system för uthållig produktion av livsmedel- och bioenergi, även inkluderande optimala näringskretslopp och logistiksystem. Inom metodområdet har vi stor kompetens i systemanalys inklusive miljösystemanalys och LCA, liksom i biometri (statistik och matematik med tillämpningar inom biologiska system). Inom forskningen kopplat till hållbar livsmedelsproduktion genomförs kvantitativa studier av olika livsmedels och kosters miljöpåverkan, modellering av framtidsscenarier för en mer hållbar kosthållning och framtagning av underlag för diverse informativa och finansiella styrmedel för en mer hållbar kost.
Mer information om institutionen/avdelningen: https://www.slu.se/institutioner/energi-teknik/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader
Omfattning:
100%Tillträde
2026-09-01, eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-08-10.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
Lennart Hjelms väg 9 (visa karta
)
756 51 UPPSALA Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Docent
Ingrid Strid ingrid.strid@slu.se +4618671559 Jobbnummer
9999197