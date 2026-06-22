Forskningsassistent inriktning mot bygglogistik och industriellt byggande
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2026-06-22
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Vi söker nu en forskningsassistent inom bygglogistik och industriellt byggande.
Om jobbet
I denna anställning kommer du genomföra en förstudie med inriktning mot bygglogistik, industriellt byggande och projektbaserad produktion. Arbetsuppgifterna omfattar framför allt att genomföra en forskningsöversikt och litteraturgenomgång, sammanställa relevanta forskningsområden och identifiera möjliga forskningsluckor.
I arbetsuppgifterna ingår även att ta fram ett PM med förslag på konkreta forskningsidéer, bidra till att formulera inriktning och möjliga forskningsfrågor för ett framtida doktorandprojekt inom infrainformatik samt sammanställa underlag som kan användas i kommande forskningsansökningar. Arbetet kan också omfatta kontakter med företag, branschorganisationer och internationella forskare i syfte att identifiera relevanta behov, möjliga fallstudier och framtida samverkansmöjligheter.
Om dig
Anställningen kräver att du har civilingenjörsexamen, masterexamen eller motsvarande kvalifikationer inom relevant område, exempelvis byggteknik, samhällsbyggnad, bygglogistik eller närliggande ämnesområde. Vi ser även du har god förmåga att genomföra kvalificerade analyser, sammanställa forskning och formulera tydliga skriftliga underlag.
Vidare förutsätter anställningen god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. Har du även erfarenhet av forskningsnära arbete, litteraturstudier, rapportskrivning samt kontakter med företag, branschorganisationer eller internationella forskningsmiljöer ser vi det som meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Din arbetsplats
Du kommer arbeta på campus Norrköping och enheten bygglogistik som är en del av avdelningen för https://liu.se/forskning/kommunikations-och-transportsystem
vid https://liu.se/organisation/liu/itn
Om anställningen
Tidsbegränsad anställning under fyra månader, heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Befattningen kan komma att placeras i säkerhetsklass. Om så är fallet kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell och differentierad lönesättning och sker i enlighet med gällande kollektivavtal (RALS/RALS-T) samt universitetets riktlinjer för lönebildning.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Publiceringsdatum2026-06-22Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 1 juli 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
601 74 NORRKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
Professor
Martin Rudberg martin.rudberg@liu.se +4613281566 Jobbnummer
9972255