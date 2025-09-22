Forskningsassistent inom området astrocyters roll vid Alzheimers sjukdom
2025-09-22
Forskargruppen Molekylär geriatrik vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap är verksam vid Rudbecklaboratoriet.
Forskningen är framförallt inriktad på cellulära och molekylära mekanismer som är centrala för Alzheimers och Parkinsons sjukdom och sker i samarbete med andra universitetsgrupper såväl internationellt som inom Sverige.
Projektbeskrivning
Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens och medför stort lidande, både för patienter och anhöriga. I dagsläget finns ingen läkemedelsbehandling tillgänglig och många frågetecken återstår kring hur sjukdomen sprids i hjärnan. Forskningen på området har i första hand varit inriktad på förändringar som sker i nervcellerna, men alltmer uppmärksamhet riktas nu mot hjärnans olika gliaceller. Astrocyter är den vanligaste celltypen i hjärnan och deras egenskaper har därför stor inverkan på vävnaden. Det övergripande målet med vår forskning är att undersöka hur astrocyter är inblandade i sjukdomsförloppet vid Alzheimers sjukdom och hur vi kan påverka dem med olika behandlingar. Projektet kommer i första hand vara fokuserat på att utveckla metoder för att studera hur astrocyter bidrar till spridning av aggregerat amyloid-beta.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Cellodling:
- Odling av humana iPSC-deriverade celler.
- Odling av nervceller, astrocyter och microglia i 2D och 3D.
- Odling av cellinjer, såsom HEK293T
Inducering av patologi i cellkulturer:
- Behandling av celler med amyloid-beta.
Immunocytokemi och immunohistokemi:
- Fixerade cellkulturer och vävnadssnitt kommer att färgas med hjälp av specifika antikroppar och dyes.
Mikroskopering:
- Celler kommer att följas över tid med live cell imaging.
- Flouresence och konfokal-mikroskopering kommer att användas för att analysera immunofärgningar.
- Kvantifieringar av flouresence-bilder kommer att göras med Image J.
Kloning, transfektion och genotypning
- För att utveckla användbara modellsystem kommer bl.a. följande metoder användas: primer-design, PCR, gel-extraktion, ligering, transformation, DNA-isolering, och transfektion.
Övriga metoder som kan komma att användas:
- Western blot
- Patch clamp
Kvalifikationskrav
Den sökande skall ha fullgjort högskoleutbildning på mastersnivå inom neurovetenskap och ha erfarenhet av:
- Odling av humana iPSC-deriverade celler
- Odling av nervceller, astrocyter och microglia i 2D och 3D
- Odling av cellinjer, såsom HEK293T
- Behandling av celler med amyloid-beta
- Immunocytokemi
- Immunohistokemi
- Live cell imaging
- Konfokalmikroskopering
- DNA-isolering
- PCR
- Gelelektrofores
- Plasmid-preparation
- Transfektion
- Primer-design
God samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga är av största vikt. Kandidaten ska vara målmedveten, strukturerad och kunna arbeta effektivt både individuellt och som en del av gruppen. God förmåga att uttrycka sig på engelska i skrift och tal är ett krav.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är också önskvärt att den sökande behärskar:
- Western blot
- Patch clamp (wole-cell, voltage clamp)
- Image J
- GraphPad Prism
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 6 månader. Omfattningen är heltid, 100%. Tillträde 2025-11-17 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: UppsalaSå ansöker du
Ansökan skall skrivas på engelska och innehålla CV samt en lista på de metoder du behärskar.
För vidare upplysningar var vänligen kontakta
Anna Erlandssonanna.erlandsson@uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den dag månad 2025-10-6, UFV-PA 2025/2818.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
