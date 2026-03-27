Forskningsassistent inom Framtidens balanserade och hållbara arbetsliv
Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset.
Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.medsci.uu.se.
Forskargruppen vid Arbets- och miljömedicin är en tvärvetenskaplig grupp med fokus på att skapa kunskap för ett hållbart arbetsliv och en god hälsa - både i och utanför arbetet. Vi bedriver forskning som syftar till att främja välmående på arbetsplatser, förebygga ohälsa och sjukdom samt bidra till ett samhälle där människor inte påverkas negativt av inomhusmiljöer eller yttre miljöfaktorer.
Vår forskning bedrivs i projekt och sker ofta i nära samarbete med kommuner, regioner, företag och myndigheter.
Forskargruppen har ett pågående forskningsprogram med det övergripande syftet att bidra till utveckling av kunskapsbaserade strukturer och metoder för att förbättra möjligheterna till ett balanserat arbete under hela arbetslivet. Inom ramen för programmet drivs många olika projekt med olika fokus.
Vi söker nu en forskningsassistent som vill arbeta med övergripande administrativa uppgifter i forskargruppens löpande arbete men även ge stöd till forskarna i olika projekt.
Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:
Uppdraget innebär en unik kombinerad roll där du stöttar forskare i det praktiska genomförandet av forskningsstudier, samtidigt som du ansvarar för administrativa uppgifter.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande men kopplade till de projekt som genomförs i forskargruppen. I anställningen ingår att arbeta med rekrytering av studieobjekt, olika typer av datainsamling (exempelvis enkäter och intervjuer) och studiedokumentation.
I anställningen ingår även administrativa uppgifter, exempelvis att skriva minnesanteckningar, uppdatera hemsida, uppdatera forskargruppens årshjul, sända möteskallelser samt delta i organisering av evenemang som avser att sprida forskningsresultat.
Den här anställningen passar dig som trivs i en varierad roll där administrativ noggrannhet kombineras med forskningsrelaterade praktiska arbetsuppgifter. Du arbetar självständigt, men trivs även med att vara med i ett team.
Kvalifikationskrav:
- Minst kandidatexamen inom relevant område, exempelvis folkhälsovetenskap, arbetshälsovetenskap, samhällsvetenskap eller motsvarande
- Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med administrativa uppgifter, helst inom forskningsverksamhet
- Goda språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
När det gäller ditt arbete behöver du kunna ta ansvar för dina uppgifter, ha ett strukturerat angreppssätt samt förmåga att driva processer vidare. I ditt bemötande är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att leverera lösningar. I arbetet är du noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard.
Önskvärt/meriterande i övrigt:
- Intresse för forskningsprocesser och forskningsetik
- Erfarenhet av arbete med datainsamling (exempelvis digitala enkätverktyg, såsom REDCap och/eller intervjuer)
- Övergripande kunskap om GDPR, forskningsdataskydd och hantering av känsliga personuppgifter
- Erfarenhet av praktiknära arbete, och samverkan med olika aktörer på arbetsmarknaden, inom den privata eller offentliga sektorn
Övrig information: Arbets- och miljömedicin är också ett verksamhetsområde vid Akademiska sjukhuset och forskargruppen är samlokaliserade i lokaler i Uppsala Science Park, Dag Hammarskjölds väg 60.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Therese Hellman, 0706-539504, mailto:therese.hellman@medsci.uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 17e april 2026, UFV-PA 2026/958.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
